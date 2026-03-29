新北淡江大橋周邊道路、人行環境改善 議員籲強化漁人碼頭觀光整合

因應淡江大橋即將通車，養工處進行淡水區中正路二段人行道拓寬、電桿下地作業，打造完善人行舒適空間。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋預計今年5月通車，新北市長侯友宜今（29）日視察周邊道路拓寬及人行道改善工程，強調市府已完成相關道路拓寬與人行環境優化，預期通車後可紓解關渡橋壅塞；在地議員則說，漁人碼頭周邊雖已改善景觀，但仍應強化入口意象、商圈活化及轉運空間整合，帶動整體觀光發展。

工務局長馮兆麟說明，為確保通車後交通順暢，自2022年採分年分段方式推動，至今已完成5項道路工程，包括2022年完成中正路二段南向（軍營）道路拓寬、2024年完成沙崙路機車彎改善、2025年完成沙崙路口改善，以及2026年完成中正路二段（中正路二段51巷至觀海路）道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。

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馮兆麟表示，在淡江大橋通車前夕，市府也會將沙崙路全線4車道鋪面與路口全部更新，透過系統性工程逐步推動，為通車後交通順暢與城市發展奠定良好基礎。

養護工程處長鄭立輝補充，中正路二段經積極協調用地取得後，道路由原本3.7公尺拓寬至5.1公尺，部分路段更達7.1公尺；沙崙路則善用既有綠帶空間增設停車彎，雙向各增加1車道，提升為4車道配置。中正路二段51巷及周邊道路也由2車道擴增至5車道，大幅提升通行能力與行車安全。

在人行環境方面，養工處同步優化，將輕軌淡水漁人碼頭站對側人行道寬度拓展至7.7公尺，沙崙路沿線亦完成49處無障礙坡道及8處管線下地工程，落實以人為本的交通理念。

議員鄭宇恩表示，因應淡江大橋通車，漁人碼頭及周邊人行道環境改善確實使整體景觀更加完善。不過，整體漁人碼頭觀光環境仍需市府投入更多資源，包括入口意象優化以引導遊客進入、漁人碼頭商圈重整活化，以及未來轉運空間持續擴充，結合多元運具與遊程規劃，帶動淡水整體發展。#

工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左2）在工務局長馮兆麟、立委洪孟楷（左1）等人陪同下，實地走訪淡江大橋周邊人行道改善成果。（記者羅國嘉攝）

工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

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