為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北淡江大橋周邊道路、人行環境改善 議員籲強化漁人碼頭觀光整合

    2026/03/29 14:12 記者羅國嘉／新北報導
    因應淡江大橋即將通車，養工處進行淡水區中正路二段人行道拓寬、電桿下地作業，打造完善人行舒適空間。（記者羅國嘉攝）

    因應淡江大橋即將通車，養工處進行淡水區中正路二段人行道拓寬、電桿下地作業，打造完善人行舒適空間。（記者羅國嘉攝）

    淡江大橋預計今年5月通車，新北市長侯友宜今（29）日視察周邊道路拓寬及人行道改善工程，強調市府已完成相關道路拓寬與人行環境優化，預期通車後可紓解關渡橋壅塞；在地議員則說，漁人碼頭周邊雖已改善景觀，但仍應強化入口意象、商圈活化及轉運空間整合，帶動整體觀光發展。

    工務局長馮兆麟說明，為確保通車後交通順暢，自2022年採分年分段方式推動，至今已完成5項道路工程，包括2022年完成中正路二段南向（軍營）道路拓寬、2024年完成沙崙路機車彎改善、2025年完成沙崙路口改善，以及2026年完成中正路二段（中正路二段51巷至觀海路）道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。

    馮兆麟表示，在淡江大橋通車前夕，市府也會將沙崙路全線4車道鋪面與路口全部更新，透過系統性工程逐步推動，為通車後交通順暢與城市發展奠定良好基礎。

    養護工程處長鄭立輝補充，中正路二段經積極協調用地取得後，道路由原本3.7公尺拓寬至5.1公尺，部分路段更達7.1公尺；沙崙路則善用既有綠帶空間增設停車彎，雙向各增加1車道，提升為4車道配置。中正路二段51巷及周邊道路也由2車道擴增至5車道，大幅提升通行能力與行車安全。

    在人行環境方面，養工處同步優化，將輕軌淡水漁人碼頭站對側人行道寬度拓展至7.7公尺，沙崙路沿線亦完成49處無障礙坡道及8處管線下地工程，落實以人為本的交通理念。

    議員鄭宇恩表示，因應淡江大橋通車，漁人碼頭及周邊人行道環境改善確實使整體景觀更加完善。不過，整體漁人碼頭觀光環境仍需市府投入更多資源，包括入口意象優化以引導遊客進入、漁人碼頭商圈重整活化，以及未來轉運空間持續擴充，結合多元運具與遊程規劃，帶動淡水整體發展。#

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左2）在工務局長馮兆麟、立委洪孟楷（左1）等人陪同下，實地走訪淡江大橋周邊人行道改善成果。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（左2）在工務局長馮兆麟、立委洪孟楷（左1）等人陪同下，實地走訪淡江大橋周邊人行道改善成果。（記者羅國嘉攝）

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    工務局長馮兆麟說明，今年完成中正路二段51巷至觀海路道路拓寬與人行道改善，同步優化中正路二段51巷（輕軌淡水漁人碼頭站前）及沙崙路附屬設施。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播