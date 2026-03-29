為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    九九山莊分期改建明啟動 床位減半營運不中斷

    2026/03/29 09:57 記者彭健禮／苗栗報導
    攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊，展開分期分區改善工程，預計2028年底完工。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

    攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊，展開分期分區改善工程，預計2028年底完工。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

    攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊，將於明（30）日起展開分期分區改善工程，預計2028年底完工，施工期間營運不中斷，但住宿從150床減至70床。由於九九山莊承載了一甲子的山友珍貴回憶，林業及自然保育署也辦理老照片徵件，未來於新廳舍空間展出其古往今來。

    林業及自然保育署新竹分署說明，第一階段施工範圍為龍門客棧一號、管理員室及餐廳，暫停開放；龍門客棧二號維持山友住宿功能；龍門客棧三號則為餐廳及廚房空間。請山友配合山莊管理員引導前往住宿區及辦公室進行報到。

    第一階段整建完成後，山莊主要住宿及餐飲空間完備，即開放使用並調整動線，並進行第二階段施工工項，拆除龍門客棧二號及三號，同時整修全木構的龍門一號及拆遷鐵皮蒙古包至適切位置予以保留。

    新竹分署表示，九九山莊修建工程除提升建築物結構強度、保暖性、舒適性外，透過山屋機能的集中，日後上山如遇天候不佳，山友將不再需要頻繁穿脫鞋撐傘往返於餐廳、廁所及各棟客棧之間，期提供山友更乾淨、便利的登山住宿環境。

    九九山莊始於1960年代，原僅有6個鐵皮蒙古包，1970年代，開闢登山步道 並增建3間龍門客棧，因當地海拔恰好為2699公尺，此山屋建築群遂命名為「九九山莊」。

    為了不讓過去一甲子的珍貴記憶消逝，林業保育署辦理老照片徵件，活動至6月30日，凡與大霸尖山登山路線及九九山莊有關之照片，都歡迎提供分享，並將從中選出25張優選照片，未來在九九山莊的相關網站與影片中出現，並於山莊內展出。

    九九山莊整建施工規劃模型。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

    九九山莊整建施工規劃模型。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播