九九山莊分期改建明啟動 床位減半營運不中斷

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊，展開分期分區改善工程，預計2028年底完工。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

攀登大霸尖山途中最重要的九九山莊，將於明（30）日起展開分期分區改善工程，預計2028年底完工，施工期間營運不中斷，但住宿從150床減至70床。由於九九山莊承載了一甲子的山友珍貴回憶，林業及自然保育署也辦理老照片徵件，未來於新廳舍空間展出其古往今來。

林業及自然保育署新竹分署說明，第一階段施工範圍為龍門客棧一號、管理員室及餐廳，暫停開放；龍門客棧二號維持山友住宿功能；龍門客棧三號則為餐廳及廚房空間。請山友配合山莊管理員引導前往住宿區及辦公室進行報到。

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第一階段整建完成後，山莊主要住宿及餐飲空間完備，即開放使用並調整動線，並進行第二階段施工工項，拆除龍門客棧二號及三號，同時整修全木構的龍門一號及拆遷鐵皮蒙古包至適切位置予以保留。

新竹分署表示，九九山莊修建工程除提升建築物結構強度、保暖性、舒適性外，透過山屋機能的集中，日後上山如遇天候不佳，山友將不再需要頻繁穿脫鞋撐傘往返於餐廳、廁所及各棟客棧之間，期提供山友更乾淨、便利的登山住宿環境。

九九山莊始於1960年代，原僅有6個鐵皮蒙古包，1970年代，開闢登山步道 並增建3間龍門客棧，因當地海拔恰好為2699公尺，此山屋建築群遂命名為「九九山莊」。

為了不讓過去一甲子的珍貴記憶消逝，林業保育署辦理老照片徵件，活動至6月30日，凡與大霸尖山登山路線及九九山莊有關之照片，都歡迎提供分享，並將從中選出25張優選照片，未來在九九山莊的相關網站與影片中出現，並於山莊內展出。

九九山莊整建施工規劃模型。（圖由林業及自然保署新竹分署提供）

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