國境之南可以游泳啦！800「泳」士橫渡大鵬灣

「2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」今天上午登場。（記者陳彥廷攝）

時序還未到春假，但國境之南屏東的氣溫已經開始飆高，中華民國成人游泳協會今天在大鵬灣國家風景區舉辦「2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」，今天共吸引全台超過60個縣市分會、逾800名游泳愛好者與運動團體齊聚大鵬灣，挑戰全程約2000公尺的游泳橫渡。

橫渡出發點從大鵬灣國際休閒特區下水，並游往帆船基地上岸，現場由立法委員徐富癸及蘇清泉、鵬管處秘書李秉諺、成人游泳協會總會長林金川鳴笛出發，場面盛大，也為屏東海洋運動觀光再添亮點。泳士們沿天鵝船佈設的水線游經海上教堂，遠眺跨海大橋，清晨的大鵬灣湖面顯得更加浪漫唯美。

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主辦單位表示，為實踐「全民親海、共享海洋」的海洋平權核心理念，鼓勵不同年齡、性別、族群及身障朋友參與，並於賽程中安排身障選手優先鳴槍下水，象徵打造無障礙、友善且安全的水域遊憩空間。現場活動也有知名運動飲料品牌「舒跑」贊助補給飲料，在炎熱氣候中，為參與選手提供即時補充水分與能量的服務，讓泳者能安心完成長泳挑戰。

鵬管處指出，活動還有海洋保育宣導，提升參與者的海洋素養與正確的海域休閒態度。現場更提供東港知名的「東港飯湯」、香氣十足的「旗魚黑輪」，並設置多個屏東特色伴手禮攤位，展售漁產、農產與文創商品，吸引不少參加者駐足品嚐與選購，結合東港美食與海洋運動觀光打造南台灣水域盛事。

鵬管處表示，大鵬灣擁有全台唯一的囊狀潟湖景觀與完善的水域活動環境，是台灣重要的海洋休閒據點，周邊更是遊艇帆船的重要基地。未來希望透過持續舉辦長泳活動，逐步打造成國際知名的大型水域活動品牌，吸引更多國內外泳者與遊客前來參與，且大鵬灣周邊旅遊資源豐富，包括東港漁港、華僑市場、小琉球離島、林邊黑珍珠蓮霧等特色，民眾除了參加長泳活動外，也可順道體驗海洋文化與農漁村美食，深入探索屏東海岸線的魅力。

「2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」今天上午登場。（記者陳彥廷攝）

來自全國60個分會、共800名泳士齊聚大鵬灣。（鵬管處提供）

來自全國60個分會、共800名泳士齊聚大鵬灣。（鵬管處提供）

約在9點30分左右就有首名「泳士」上岸。（鵬管處提供）

「2026 大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」今天上午登場。（記者陳彥廷攝）

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