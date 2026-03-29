今明暖熱！週二起鋒面接力影響 吳德榮示警：清明恐有強風雷雨

今白天各地多雲轉晴，北舒適、中南部微熱，明晴熱如夏，高溫將達30度以上。（資料照）

今（29日）晨鋒面殘餘雲系減弱中，各地區平地最低氣溫約在17至19度之間，白天各地多雲轉晴，北舒適、中南部微熱，明（30日）晴熱如夏，高溫將達30度以上；預估本週鋒面接力影響，清明連假起有鋒面在台灣附近徘徊，甚至會伴隨雷陣雨與強風威脅。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面殘餘雲系減弱消散中，各地多雲轉晴，中部以北小雨轉多雲；北舒適、中南部微熱。今日各地區氣溫如下：北部18至28度、中部19至30度、南部18至33度、東部17至29度。

請繼續往下閱讀...

明各地恢復晴朗穩定，氣溫漸高，有晴熱如夏之感；週二、三（31、1日）受鋒面影響、降雨分兩波，第1波、週二中午起至晚上，北部、東半部轉有局部短暫陣雨或雷雨。第2波、週三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來陣雨或雷雨，北台轉涼。

週四、五（2、3日）相對空檔、明顯好轉，白天熱如夏、局部地區偶有零星短暫雨的機率。週六、下週日（4、5日）鋒面在台灣附近徘徊，期間有強對流威脅，恐伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨出現，不過模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度之模擬，則不斷調整，需持續密切觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法