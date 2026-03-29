基隆室內兒童樂園迎兒童節 挑戰「小船長大冒險」送好禮

迎接4月4日兒童節到來，基隆市政府轄下室內兒童樂園推出「基隆400‧小船長大冒險」挑戰闖關遊戲，可獲得限定版小禮物。（圖為基隆市政府兒童及少年事務處提供）

為迎接即將到來的4月4日兒童節，基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）在兒童節當天，在7個行政區的室內兒童樂園推出「基隆400‧小船長大冒險」挑戰闖關遊戲，小朋友現場挑戰與「基隆400」主題相關的神祕任務，就能獲得為孩童訂製的限定版驚喜好禮。

基隆市長謝國樑表示，「基隆400」象徵著基隆市自大航海時代走入世界舞台的深厚底蘊，市政府希望孩子在專屬他們的節日裡，不只能盡情玩樂，更能開啟對家鄉的好奇心。兒童節當天，凡前往本市7區室內兒童樂園及七堵大童樂園的小朋友們，只要現場挑戰與「基隆400」主題相關的神祕任務，就能獲得驚喜好禮。

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兒少處處長吳雨潔說明，這份兒童節小禮物是兒少處為孩子們訂製的「隱藏版」驚喜，具有獨特的紀念價值。希望透過帶有神祕感的互動關卡，讓孩子在闖關過程中，自然而然地感受基隆連結世界的海洋脈絡，帶走一份專屬於今年兒童節的珍貴記憶。

此外，活動還設有第二階段的線上抽獎。家長只要協助孩子在樂園內完成指定拍照挑戰，並上傳至兒少處官方臉書參與「線上尋寶」，就有機會抽中文化觀光局限量的「光獸Mossmo」鑰匙圈吊飾。「光獸」是以溫暖微光守護基隆的藝術象徵，目前正以大小不一的型態，現身於基隆美術館、海洋廣場等地標，展現港都日常的生命力與奇幻魅力。

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