燃油附加費醞釀漲機票變貴 品保協會籲儘早開票

中東戰火未歇，國際油價持續攀升，中華民國旅行業品質保障協會今天表示，已有不少航空公司通知旅行社4月將調漲燃油附加費，呼籲有規劃出國民眾，儘快在3月底前開立機票。

中東戰火未歇，國際油價持續攀升，中華民國旅行業品質保障協會今天表示，已有不少航空公司通知旅行社4月將調漲燃油附加費，呼籲有規劃出國民眾，儘快在3月底前開立機票。

國泰航空繼3月調漲燃油附加費後，4月將再調漲。中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽透過影片表示，受中東戰事影響，已有多家航空公司通知旅行社將調高燃油附加費，並建議在3月底前完成開票，以免自4月起面臨燃油附加費上漲。

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由於燃油附加費調漲幅度與航程長短密切相關。李奇嶽表示，以東南亞等短程航線為例，因飛行時間較短，調漲幅度約新台幣1000、2000元，對民眾出國意願的影響相對有限。

不過，若為飛往歐美的長程航線，李奇嶽指出，預計調幅可能介於數十至上百美元，折合新台幣可能增加數千元，恐使旅客在購買機票時轉為觀望，或更加審慎評估出國計畫。

李奇嶽表示，國際原油價格不斷攀升，至於何時會調降，還需觀察後續中東戰事發展，他呼籲，近期已決定出國行程的民眾，儘快開立機票，以免4月起票價調整。

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