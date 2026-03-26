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    首頁 > 生活

    人間國寶陳啟村復刻唯一官窯金字招牌 「金門縣陶瓷廠」揭牌

    2026/03/26 22:32 記者吳正庭／金門報導
    陳啟村（左）向金門陶瓷廠廠長林蔚尚（右）說明篆刻的過程。（記者吳正庭攝）

    陳啟村（左）向金門陶瓷廠廠長林蔚尚（右）說明篆刻的過程。（記者吳正庭攝）

    建於1963年的全國唯一官窯金門縣陶瓷廠，今天邀請「人間國寶」陳啟村為復刻「近代草聖」于右任所寫「金門縣陶瓷廠」揭牌。廠長林蔚尚說，這塊「金」字招牌不只象徵陶瓷廠品質保證，也見證陶瓷廠將轉型觀光工廠迎接下一個甲子。

    陳啟村透露，這塊「金門縣陶瓷廠」木匾的「兄弟」，有一部分已經作成球棒，由某公司送給世界全壘打王王貞治。

    金門縣陶瓷廠是公營事業單位，中華民國境內唯一「官窯」，曾與國立故宮科技室合作產製仿古藝術品，相傳仿18世紀中國清朝乾隆年間的「霽青描金游魚轉心瓶」即為一絕。

    金門縣陶瓷廠建廠初期曾邀一代草書名家，有「近代草聖」之稱的監察院前院長于右任題字，一列豎立在陶瓷廠大門作入口印象，另一處篆刻於門市大廳外的門楣，被「金門官窯」幾個大字擋住。

    林蔚尚說，陶瓷廠走過60多年，靠的是一代又一代員工的守護；因應時代變遷，未來陶瓷廠將增加觀光工廠朝更多元發展；透過重新呈現于右任的題匾精神，可以讓門市大廳吸引更多人打卡，更有活力；希望大家走進陶瓷世界，看見文化，看見金門。

    陳啟村說，這塊木匾兩側用金箔片「框金」，材質是台灣頂級紅檜，原有樹齡超過1000年，前後好幾個月才雕刻完成；對於有機會篆刻到草聖于右任的書法感到榮幸，他落款時刻意不上漆色，也比于右任的落款處稍低，以示尊崇。

    曾獲文化部文化資產局傳統木雕重要匠師保存者（人間國寶）登錄的陳啟村說，他1983年在金門金防部金中師當兵，他的部隊在雙乳山；他驕傲地說，在金門當兵很苦，但更能培養男子氣魄，很感謝那段金門當兵的日子，讓他鍛鍊出更好的體力和意志，對他的創作生涯幫助很大。

    「金門陶瓷廠」揭匾儀式，由「人間國寶」陳啟村（右五）、廠長林蔚尚（右四）、前廠長何桂泉（左四）、國立台灣工藝研究發展中心技士陳泓光（右三）等人共同揭牌。（記者吳正庭攝）

    「金門陶瓷廠」揭匾儀式，由「人間國寶」陳啟村（右五）、廠長林蔚尚（右四）、前廠長何桂泉（左四）、國立台灣工藝研究發展中心技士陳泓光（右三）等人共同揭牌。（記者吳正庭攝）

    原刻於金門陶瓷廠門市大廳外的門楣，被「金門官窯」幾個大字擋住。（記者吳正庭攝）

    原刻於金門陶瓷廠門市大廳外的門楣，被「金門官窯」幾個大字擋住。（記者吳正庭攝）

    「金門陶瓷廠」揭牌匾儀式，由「人間國寶」陳啟村（左五）、廠長林蔚尚（右五）、前廠長何桂泉（左四）、國立台灣工藝研究發展中心技士陳泓光（右四）等人共同揭示。（記者吳正庭攝）

    「金門陶瓷廠」揭牌匾儀式，由「人間國寶」陳啟村（左五）、廠長林蔚尚（右五）、前廠長何桂泉（左四）、國立台灣工藝研究發展中心技士陳泓光（右四）等人共同揭示。（記者吳正庭攝）

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