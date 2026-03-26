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    首頁 > 生活

    台鐵普悠瑪號要換新裝！ 年底首輛示範列車上線

    2026/03/26 11:04 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵證實，普悠瑪號要換新外塗裝。（記者吳亮儀攝）

    台鐵證實，普悠瑪號要換新外塗裝。（記者吳亮儀攝）

    台鐵普悠瑪號要換新裝！台鐵公司證實，已經公開招標委外設計普悠瑪號塗裝更新，目前在前期規劃階段，預計今年底完成示範列車試營運。

    普悠瑪號（TEMU2000型）是台鐵在2012年底引進的傾斜式電聯車，並在2013年投入營運，外觀特徵是以白色車身搭配紅色線條的流線造型聞名；車子性能特色是傾斜設計可大幅提升彎道行駛速度，縮短西部到花東的旅行時間，營運速度可達時速130公里，全車對號座。

    普悠瑪號在2012年底首批來台，曾因車身寬度問題，一度卡在基隆車站月台，台鐵還把北迴線部分車站的月台敲掉部分區塊，好讓普悠瑪號通過，被譏笑「削足適履」；普悠瑪號紅白外觀則引來正面和負面評價，其中車身「TRA」台鐵縮寫英文大字，曾被鐵道評論者視為畫蛇添足的傳統美學遺毒。

    台鐵公司說明，普悠瑪號列車營運多年，為提升列車外觀品質與企業形象，並兼顧美學，規劃辦理塗裝更新，並將委外設計。案件目前在前期規劃階段，經費與時程將配合預算與招標結果調整，另設計過程將邀請鐵道學者與美學專家提供意見，預計今年底完成示範列車試營運。

    據了解，未來承接塗裝更新案的業者需提供設計圖面，並與台鐵公司台鐵美學設計諮詢審議小組共同研議設計，並審核通過後定案；主題故事也要描述設計靈感來源，例如企業品牌形象、科技感、原住民主題或區域地景環境特色。

    台鐵證實，普悠瑪號要換新外塗裝。（記者吳亮儀攝）

    台鐵證實，普悠瑪號要換新外塗裝。（記者吳亮儀攝）

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