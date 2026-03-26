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    首頁 > 生活

    來看火金姑！東眼山「火焰蟲傳說」賞螢活動開放報名

    2026/03/26 11:05 記者李容萍／桃園報導
    火焰蟲傳說過夜型活動海報。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    火焰蟲傳說過夜型活動海報。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    夜幕低垂，森林裡的「閃亮亮小精靈」準備舉辦「不斷電派對」！農業部林業及自然保育署新竹分署所轄東眼山自然教育中心，辦理「火焰蟲傳說」2天1夜過夜型賞螢活動，開辦4月25至26日、5月9至10日、5月23至24日共計3場次，邀請對螢火蟲生態、夜間觀察、定向活動有興趣的民眾或家庭參加，即起於台灣山林悠遊網開放線上報名。

    新竹分署副分署長林如森表示，「火焰蟲」為客家族群對螢火蟲的稱呼，每年春夏交替之際，正值東眼山特定螢火蟲大發生的時間，包括黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢等物種，加上其他的昆蟲和蛙類出沒，讓夜間的東眼山森林宛如燈光秀派對。

    活動首日帶領民眾走入點點微光森林，由專業講師講解螢火蟲的生態與棲地環境，及牠們對於生態環境的重要性，或能巧遇隱藏的森林大小居民；隔日安排森林的定向運動，學會運用地圖與指北針，讓親子合作共同闖關，兼具教育性與趣味性，還能增進親子共學及創造美好的回憶故事。每房6人同行費用為1萬800元（含門票、保險、住宿、餐食），也可僅參加單日行程，詳洽（03）382-1533#303。

    林如森提到，東眼山自然教育中心位於桃園市復興區，致力於推廣森林環境教育與永續理念，新竹分署期盼透過各種主題活動，讓民眾親近自然、認識生態，並在生活中善待環境。「火焰蟲傳說」除了過夜型活動，於螢火蟲季（約4月中旬到5月中旬）開放單場次非過夜的場次給機關團體參與，歡迎對夜間生物觀察有興趣的民眾和團體申請。

    夜間觀察。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    夜間觀察。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    定向活動。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    定向活動。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    黑翅螢。（圖由東眼山自然教育中心提供）

    黑翅螢。（圖由東眼山自然教育中心提供）

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