首位台將奪金！黃湧富室內撐竿跳5米50 1年「增高」15公分

黃湧富（右2）首次跳出5公尺50的成績奪金，教練葉健銘（左）開心不已。（記者陳鳳麗攝）

第30屆國際室內撐竿跳高邀請賽，黃湧富以5公尺50成績拿下金牌，成為該賽事30年來首位奪金的台灣選手，黃湧富過去最好成績是前年底的台灣田徑賽的5公尺35，去年腳傷最好成績僅5公尺25，他的教練葉健銘說，強化上半身力量、提升跑步速度、改善動作技巧是大躍進的關鍵。

黃湧富今天在國立草屯商工舉行的國際室內撐竿跳高邀請賽，成功跳過5公尺50，平該賽的大會紀錄，拿下男子組金牌，也可望拿到亞運參賽資格。舉辦30屆的該項比賽，男子組首次把金牌留在台灣。

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黃湧富表示，比賽前練習有嘗試5公尺50的高度，當時就感覺正式比賽可以跳過5公尺50，果然有達到目標。從大學時代開始參加該項國際賽，過去每年都在為國外奪金選手鼓掌，今年終於拿到金牌，心情有一點激動。未來若能代表台灣參加亞運，會再設定更高的目標，近期內希望能突破5公尺60的門檻。

黃湧富的教練葉健銘說，黃湧富和吳彥翰都是屏東體發中心撐竿跳高訓練站的選手，今年各在日月潭國際室外和今天的室內邀請賽奪下金牌，也都跳出5公尺50的好成績。黃湧富去年腳傷，最好成績僅在全大運跳出5公尺25拿到金牌，而前年底台灣區田徑賽奪冠成績是5公尺35。

葉健銘也說，黃湧富傷癒後開始強化上半身力量，並加快跑步速度，在技巧上也有調整，例如起跳重心從後面改到前面，而他自己認真又有企圖心，1年多高度就「增高」15公分。

黃湧富（中）在國際室內撐竿跳高邀請賽拿下金牌。（記者陳鳳麗攝）

黃湧富一年多時間成績大躍進，跳過5公尺50。（草屯商工提供）

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