中油林園廠捐血活動湧現人潮 員眷挽袖募得逾5萬cc熱血

中油石化事業部員眷捲起衣袖捐血。（中油石化事業部提供）

台灣中油石化事業部今日（25）在林園廠舉辦「中油百萬CC熱情公益捐血」活動，執行長黃三泰號召全體員眷參與，員工熱情響應，捲起衣袖排隊捐血，今共募得5萬4750cc，對挹注血庫極有裨益。

中油石化事業部長年舉辦捐血活動，已成為員眷熱烈參與的活動，今上午8時30分活動開始前，現場早已大排長龍，不少人提前到場排隊填寫資料，準備挽袖捐血。石化事業部執行長黃三泰、行政室主任王俊堯、公關組經理龔介宇亦一早到場，為參與同仁加油打氣，展現對公益活動的重視與支持。

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黃三泰表示，石化事業部每年皆舉辦捐血活動，而同仁們也總是熱情響應，充分展現對社會公益的關懷與責任感。期望藉由此活動，號召更多人投入捐血行列，共同為社會貢獻一份力量。

活動於下午4時30分結束，共募得5萬4750cc。石化事業部表示，也將持續秉持關懷社會的精神，積極參與環境保護、教育支持及多元社會公益計畫，未來將持續深耕在地、關懷社區。

石化事業部員眷熱烈響應捐血活動。（中油石化事業部提供）

黃三泰（前右）為員眷加油。並肯定捐血助人。（中油石化事業部提供）

捐血車前大排長龍。（中油石化事業部提供）

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