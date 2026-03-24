環境部修正水污許可審查辦法 重大違規將縮減許可效期與排放量

為強化水污染防治管理，環境部修正相關辦法，情節重大的違規者，將縮短許可證（文件）展延效期，以及限縮廢水量及生產或服務規模等，以守護水體品質。圖為雲林縣新虎尾溪受廢水影響。（資料照）

為強化水污染防治管理，環境部於今（24日）修正發布「水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法」，針對情節重大的違規者，將縮短許可證（文件）展延效期，以及限縮廢水量及生產或服務規模等規定，以守護水體品質。

環境部說明，事業或污水下水道許可證有效期間為5年，期間內若有水污染防治法下列重大違規，如繞流排放、廢（污）水處理設施功能與設備不足，或未維持正常操作等，新法將限縮其許可效期不得超過3年，且展延後辦理變更者，有效期間不得重新起算。

請繼續往下閱讀...

針對河川污染指數（RPI）偏高的受損水體，環境部也加嚴排放管理，如事業原廢（污）水含與河川污染指數相關的水質項目，有處理設施功能與設備不足，或繞流排放且有處理設施未正常操作等違規者，將限縮其廢（污）水每日最大產生量及生產或服務規模至原核准量的80％以下，並自核准之日起3年內不得變更增加，以降低河川污染，使污染水體有改善機會。

環境部強調，修法是強化許可證（文件）管理，促使業者提升守法意識及維護水體環境，如業者的許可證或服務經限縮規模後，效期內未再有重大違規，仍得恢復原展延5年效期以及生產或服務規模。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法