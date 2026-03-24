墓仔埔變樂園！彰化大城2號公園工程動土 將成「追風COOL樂園」

大城2號公園規劃PushBike滑步車車道，預計吸引更多親子同樂。（彰化縣政府提供）

彰化縣大城鄉今（24日）舉行「大城2號公園遊戲場工程」開工動土典禮，由縣長王惠美主持。該地前身為大城鄉第2公墓，去年先完成綠地整理，今年縣府再加碼，將整建為「追風COOL樂園」共融遊戲場，徹底翻轉「墓仔埔」的陰森印象。

大城鄉第2公墓占地約2.2公頃，已禁葬超過20年。去年縣府與大城鄉公所合作，完成基地綠地營造，並設置「感風攀場」地景遊戲場。為進一步提升地方休憩品質，縣府再編列2200萬元經費推動「大城2號公園遊戲場工程」，佔地約5298平方公尺，工期預計210個工作天。縣長王惠美、立法委員謝衣鳯、議員吳淑娟、大城鄉長陳玉照等人皆到場主持動土儀式。

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王惠美表示，大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，規劃時下最流行的PushBike滑步車車道，串連全區，全長超過500公尺，並設置追風酷跑車、萌Q搖搖車、拉風推土機等車輛造型遊具，搭配飛行索、擺盪鞦韆、攀爬架與旋轉盤等設施，打造兼具速度感與互動性的遊戲空間，整體設計同時保留大片綠地，未來可作為市集或戶外活動場地，實現環境共融的目標。

吳淑娟回憶，小時候公園旁的巷子被戲稱為「墓仔埔」，如今看到大城運動公園啟用後鄉親使用踴躍，對新增的遊戲場充滿期待。陳玉照則感謝縣府團隊投入2200萬元建設，將昔日公墓轉變為公園遊戲場，不僅為地方增添一處共融遊戲場，也讓鄉親擁有多功能活動空間

縣府城觀處表示，彰化推動「一鄉鎮一特色公園」，目前已完成16座共融式公園，並同步推出「彰化囡仔好幸福」公園好好玩活動，邀請親子走出戶外，拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得滑板車及旅遊好禮，活動至5月23日止。

彰化縣大城鄉「大城2號公園遊戲場工程」舉行開工動土典禮，縣長王惠美（中）、立法委員謝衣鳯（左3）、議員吳淑娟（右3）、大城鄉長陳玉照（左2）等人主持動土儀式。（記者陳冠備攝）

彰化縣推動「一鄉鎮一特色公園」，目前已完成16座共融式公園。（記者陳冠備攝）

彰化「大城2號公園」整體設計保留大片綠地。（彰化縣政府提供）

大城2號公園遊戲場以「風」與「車」為發想，設置追風酷跑車、萌Q搖搖車等造型遊具。（彰化縣政府提供）

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