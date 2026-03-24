台16線兩路段4/1至5/31施工交管 整點放行

南投縣台16線兩路段，4月1日起兩個月施工交管，採整點放行10分鐘。（公路局提供）

南投縣水里鄉台16線21.05K至21.15k人和路段及信義鄉台16線24.6k地利路段，自4月1日起至5月31日止，因進行擋土牆等工程，每週一至週六上午9時至下午5時將實施交通管制，採整點放行10分鐘，國定連續假期及每日中午12時至下午1時不施工管制，籲請用路人預先規劃行車時間，以免耽誤行程。

中區養護工程分局信義工務段表示，上述兩路段因進行擋土牆鋼筋綁紮、灌漿及下邊坡噴凝土作業，受限路寬僅2車道，施工機具及外伸撐作全伸展會占用全線道路，危及用路人行車安全，加上施工材料及機具將占用一車道，因此必須於施工區域道路兩端實施交通管制，維持單線雙向管制通行。

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信義工務段指出，週一至週六實施整點放行10分鐘交通管制，週日若遇灌漿或吊料會危害用路人安全時，將採取工區近端管制，管制時間50分鐘為限。

信義工務段強調，施工管制禁止通行時間，將引導車輛改駛人和波石聯絡道，避開施工管制路段，由台16線20.6k轉接人倫橋至人和波石聯絡道接寶石橋，回到台16線25.9k。

南投縣信義鄉台16線地利路段，4月1日起將施工交管。（公路局提供）

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