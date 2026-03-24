03/24 各報重點新聞一覽

國防部長顧立雄昨直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本。（記者方賓照攝）

自由時報

自由日日Shoot》藍營軍購條例 不利防衛戰備 顧立雄：美不會接受國民黨團3800億版本

立法院昨日初審行政院、立院國民黨團、立院民眾黨團提出的國防特別條例草案。國防部長顧立雄直言，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本，且美方高度重視我國國防特別預算審查，我國若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，是美方無法接受的。

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監院報告點名法院多輕判 台灣國安案刑度差歐美逾12倍

監察院昨表示，中共情工以網路借貸、宮廟系統吸收陸軍澎防部上士、退役軍人十餘人從事情蒐，範圍遍及全台部隊、學校，有損國軍形象、傷害國安；監院報告更指出，我國安案件量刑長期偏低、差歐美國家逾十二倍，盼司法院予以檢討。

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赴澳門賭場 刷卡換籌碼 博弈集團跨境洗錢 不明金流330億

雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲知名「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，透過「溢繳卡費」方式把不法的賭博款項提前匯入「刷卡手」的信用卡帳戶，再到澳門賭場刷卡換取賭場籌碼再換成港幣洗錢，檢警逮捕卅歲廖姓主嫌等廿人，經清查該集團不明金流高達三三〇億元，昨偵結全案，依違反洗錢防制法起訴。

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聯合報

川普暫停攻擊 喊五天內可能結束戰爭 伊朗：未接觸談判

美國總統川普表示，隨著美國和伊朗的停火談判展開，將暫緩攻擊該國發電廠和能源設施。儘管伊朗國營媒體否認曾與美方會談，譏諷川普因害怕伊朗報復而退縮，但川普告訴福斯等多家媒體，美伊真的有談判，如果雙方交流「進展順利」，這場戰爭可能會在未來五天內結束。

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重啟核電廠關鍵 2032年後恐陷缺電危機

賴清德總統日前表態核二、核三廠具重啟條件，引發朝野質疑。據了解，賴政府內部在盤點電力的供應和需求後，評估台灣將面臨「電不夠用」的風險，二○三二年將是關鍵時點，因此拋出重啟核電的說法。

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中國時報

川普下令 推遲5天攻伊朗電廠

美國總統川普下「最後通牒」要求伊朗開放荷莫茲海峽，期限預計於台灣時間24日上午7時44分截止，亞洲股市23日因而重挫。川普又發文稱，美伊在過去2天進行了「富有成效」的對話，美國將「推遲5天」打擊伊朗發電廠。受川普髮夾彎消息激勵，美股23日開盤大漲，國際油價也轉跌。

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華府盛傳 川普將向習表態反對台獨

美國總統川普為坐鎮伊朗戰爭，選擇延後與大陸國家主席習近平的峰會。然而《華爾街日報》22日報導，川普對北京採取較為溫和的策略，台北面臨的風險可謂空前高漲。華府傳出愈來愈多風聲指出，川普可能向習近平明確表示，美國「反對」台灣正式宣告獨立，而非僅僅「不支持」。台灣則因憂慮川習會可能會有負面影響，急於贏得川普的支持。

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監察院報告指出，我國安案件量刑長期偏低、差歐美國家逾十二倍，盼司法院予以檢討。（資料照）

雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲知名「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，現場查獲大筆現金。（ 雲林地檢署提供）

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