阿嬤小零嘴變大了！ 日本種「燈籠果」又香又大 蟲鳥都愛吃

屏東「燈籠果」上市了，又香又甜。（記者葉永騫攝）

台灣早期阿公、阿嬤的小零嘴，俗稱「泡仔草」的「燈籠果」，在改良後「燈籠果」的個頭變大了，味道酸酸甜甜的，還帶有特殊的香味，比台灣原生種更好吃，屏東九如鄉農會常務監事黃武東進行試種，現在「燈籠果」已開始採收上市了，並且在九如鄉農會超市販售，吸引了不少民眾詢問。

黃武東表示，「燈籠果」是茄科草本植物，一年一穫，台灣以往都是自然長成，沒有噴灑農藥，因此蜜蜂、蝴蝶來採花蜜，鳥類啄吃果實，因為營養成分高，很容易在田間生長，摘了就吃，因此被稱為阿嬤的小零嘴，但是台灣原生種較小顆，果子成熟的時間較久，因此種植食用的「燈籠果」多以日本種為主，吃起來有點像番茄，酸酸甜甜的，還帶有特殊的香氣，因此鳥類常常來啄食，必須網室栽培，今年試種的「燈籠果」品質很好，相當大且甜，因此也送到九如鄉農會超市販售，現在一台斤大約350元，由於產量並不多，不少人好奇詢問，也有阿公、阿嬤買來吃回憶，都覺得現在的「燈籠果」很好吃。

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黃武東說，種植「燈籠果」並不難，但是費工夫，光是整理園區就很累人，日本種「燈籠果」雖然大又好吃，但是抗病蟲害和甜度比不上台灣原生種，他還在研究如何改良出更好的「燈籠果」品種，而這次清明節假期，九如鄉農會特別舉辦食農教育來採果，報名已被秒殺完畢，只能再等適當時間才開放。

日本品種的「燈籠果」果實大又有香氣。（記者葉永騫攝）

九如鄉農民黃武東種植的「燈籠果」在九如鄉農會超市販售。（記者葉永騫攝）

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