掃墓注意！白河內角納骨塔只有1條路進出 交管時間曝

台南市白河區內角納骨塔只有一條道路進出，將派員交管。（警方提供）

清明節將至，台南市白河區內角納骨塔預估清明連假期間將湧入大量祭祖車潮，但只有1條道路通行，白河警分局提前規劃交通疏導和交通管制措施，清明掃墓祭祖的民眾要注意交管。

白河分局說，內角公墓的納骨塔聯外替代道路因發生崩塌無法通行，導致所有前往祭祖的車輛僅能由同一道路雙向進出，但因道路狹窄，車輛會車空間有限，若有路邊停車情形，將嚴重影響交通通行。為避免交通壅塞及行車危險，警方將在3月21、22、28、29日及4月3、4、5日，每日上午8點至下午4點實施交通疏導及相關管制措施，民眾切勿在道路兩側違規停車，沿線交通管制和停車，將由軍方、警方及協勤民力指揮與疏導。

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白河關子嶺大仙寺納骨塔及後壁納骨塔也是清明掃墓時易壅塞路段，警方也都有規劃派員交通疏導勤務，加強車輛分流與交通秩序維護，讓民眾慎終追遠的心意在安全、有序的交通環境中圓滿完成；警方也建議民眾提早或分散時段掃墓祭祖。

台南後壁納骨塔的交管維護也是清明掃墓祭祖的交通疏導重點。（警方提供）

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