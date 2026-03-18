陽明交大附中28生錄取國立大學及主流科系 醫學系一階傳捷報

115學年度大學繁星推薦今天放榜，陽明交大附中有28名學生獲得錄取國立台灣大學等頂尖大學及熱門科系。（圖由陽明交大附中提供）

115學年度大學繁星推薦今天放榜，雖然繁星推薦不是國立陽明交大附中的主要升學管道，仍有28名學生獲得錄取國立台灣大學等頂尖大學及熱門科系，另有1名學生通過第八學群醫學系第一階段篩選。

陽明交大附中表示，錄取政大法律系的黃文聖，從小學即是全國語文競賽客語項目的常勝軍，直到高中還榮獲客語朗讀全國賽的優勝；他特別感謝高一本土語老師謝鳳香對他在客語的學習更上一層樓。黃文聖說，繁星的特質就是持續不斷的努力，他一路跟著學校的安排和腳步向前走。

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錄取清華大學資訊工程學系的區宇豐，以跨域學習與實作能力脫穎而出。區宇豐分享，對資訊工程的興趣源於自小參加智慧型自走車競賽，在團隊合作與自學探索中，於「發現問題、解決問題、完成成品」的循環裡獲得成就感，也因此堅定朝向資訊領域發展。進入高中後，他持續深化相關能力：高一即自學Python基礎語法，並延伸至自動化應用，開發「以AI輔助製作物聯網空氣對流機」，作品參加「新竹一區自主學習聯合成果展」獲得肯定。

此外，區宇豐參與教育部「全國VR跨域盃SDGs虛擬實境大賽」，以SDGs 13「氣候行動」為主題，結合AI場景設計、電腦繪圖與VR互動編導，打造沉浸式環境模擬作品，榮獲全國高中職組第一名。學校改隸後，由於Ewant線上學習平台提供豐富課程，他自主修習「半導體概論—量子理論的發展」，在教授深入淺出的教學引導下，提升物理學習興趣。

錄取台大藥學系的陳姓學生，高中3年憑藉對數理的興趣以及在學習與娛樂之間取得平衡，依照自己的步調穩扎穩打，逐步累積優異校內成績,並長期在自然科學領域深耕，展現穩定且卓越的學習表現。

錄取陽明交大材料科學與工程學系的陳姓學生，在理工領域具備扎實基礎與明確志向，考量未來工作的挑戰及世界工程局勢，鎖定材料工程科系；他感謝英文科班導師郭靜蕙，在她的督促下，英文學習突飛猛進，終於在學測達頂標。

115學年度大學繁星推薦今天放榜，陽明交大附中有28名學生獲得錄取國立台灣大學等頂尖大學及熱門科系。（圖由陽明交大附中提供）

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