台灣首位留美博士林茂生311受難日 綠營促訂為南市「台灣教師節」

民間團體及南市民進黨團多名議員促南市府將「311」這一天訂為台南市的「台灣教師節」。（記者蔡文居攝）

台灣第一位留美博士林茂生為228受難者、台南人，3月11日為其受難日，他一生奉獻於教育，民間團體及南市民進黨團多名議員今天要求南市府將「311」訂為台南市的「台灣教師節」，讓更多人認識台灣教育史上這位重要人物。

民進黨團南市議員李啟維、李宗霖、蔡筱薇、朱正軒 、余柷青、鄭佳欣及成大教授蔣為文、前台灣人權文化協會理事長李建畿、台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦等人今天召開記者會。

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蔣為文表示，林茂生為台灣第一個留美博士，自哥倫比亞大學學成後回到台灣，一生從事教育工作，也在長榮中學、成功大學教過，是當年成大第一個台籍教授，對台灣的教育貢獻卓著，由台南帶頭訂311為台灣教師節，非常具有紀念性。

鄭邦鎮說，聯合國教師節是10月5日，中國是9月10日，台灣過去沒有教師節，國民黨來台後於1952年訂928為教師節，也非「台灣教師節」，訂台灣教師節並非為反抗任何人，而是尊重台灣一個值得尊敬的教育家。

李啟維等人表示，樂見台南各界不分黨派共同支持，透過具台灣歷史意義的日子紀念教師，也讓更多人認識林茂生，將在議會提案，讓「台灣教師節」成為屬於台灣教育歷史的重要象徵，讓林茂生的精神持續被傳承。

南市教育局表示，對於議員建議，後續將依規定，函請市府民政局轉呈內政部研處。

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