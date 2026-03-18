新北逾3萬路邊車格 目標今年底全納智慧化管理

新北市交通局長鍾鳴時今（18）日出席2026智慧城市展論壇，他表示，新北自2023年起推動停車智慧化管理，透過科技提升交通治理效率。（新北市交通局提供）

公共服務善用科技，可讓民眾使用更便利。新北市交通局長鍾鳴時今（18）日出席2026智慧城市展論壇，他表示，新北自2023年起推動停車智慧化管理，透過科技提升交通治理效率；目前新北市已有388處公有停車場，提供5萬餘格汽車停車位及2萬餘格機車停車位，另自2022年起陸續導入路邊停車智慧化服務、地磁停車服務，以智慧化管理強化停車服務品質，目標今年底完成3萬多格路邊汽車格100％智慧化目標。

鍾鳴時說，新北市近年推動停車智慧設備升級，強化路側及路外停車場管理功能，並建置「智慧停車管理雲」，連結警政、監理及稅務資料庫；路邊停車方面，交通局2016年起推動行動支付繳費服務，民眾可透過手機查詢、繳納停車費，另有路邊停車自助計費APP，結合「以分計費」彈性收費機制，提升停車格周轉率。

請繼續往下閱讀...

交通局指出，2022年起，新北導入路邊停車智慧化服務，在路邊停車格設置智慧路側設施，實現無紙化開單並提供24小時即時空位資訊，2024年進一步導入地磁停車服務，透過地磁偵測設備即時回傳車位狀態，擴大即時空位資訊服務範圍。

因應電動車時代來臨，鍾鳴時表示，新北公有停車場預留充電格位用管線，既有停車場逐步擴增充電樁，同時建構互動式車位導引服務，提升民眾停車便利性；交通局將加速推動「路邊停車數位治理」，針對3萬多格路邊汽車停車格全面升級，預期今年底100%智慧化，民眾可透過「新北市路邊停車空位查詢網」、「易停網」及「停車大聲公」APP，即時掌握全市停車空位資訊。

鍾鳴時補充，新北將持續透過AI分析與雲端整合強化決策支援，建立即時監控儀表板，掌握全市停車與交通動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法