新北STEAM親子系列活動 4月～7月7場次課程免費開跑

新北市教育局自今年4月起於自強國小啟動114學年度第2學期「STEAM好好玩親子FUN學趣」系列活動。圖為過往課程情況。（圖由新北市教育局提供）

「STEAM」教育結合科學、科技、工程、藝術與數學，新北市教育局自今年4月起於自強國小啟動114學年度第2學期「STEAM好好玩親子FUN學趣」系列活動，打造親子共學的跨域學習平台。教育局表示，這次系列活動與林柏壽基金會及5所學校共同辦理，自4月至7月規劃7場免費課程，內容涵蓋工程創作、科學探究與藝術設計等多元主題，包括「魔法滾球」、「女力限定」的製作卡林巴琴等，盼親子共學時增進家庭互動、培養學子觀察、思考、實作能力。

教育局介紹，首場「魔法滾球」課程以重力物理與創意積木設計為主軸，結合智高積木與數位雷切技術，讓親子在動手操作中理解科學原理；「女力限定」專場由女孩與家長共同製作卡林巴琴，透過音樂與科技結合培養創作能力。

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教育局說，課程資源延伸至雙溪上林、汐止長安等偏鄉學校，讓更多學生有機會接觸STEAM跨域學習，市府逐步構建STEAM教育支持體系，累計投入逾800萬元資源，全市已培育超過200位STEAM種子教師，透過系統化師資培訓與教學支持，持續深化校園跨域學習環境。

STEAM輔導團教師曹崇禮表示，親子共學的實作活動，可以鼓勵孩子在操作與討論中深化理解，家長也能陪伴孩子體驗、學習，課程設計則強調問題導向與創意實作，鼓勵學生逐步培養科學探究與工程思維能力，相關活動資訊可至「新北STEAM大聯盟」粉絲專頁查詢。

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