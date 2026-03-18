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    首頁 > 生活

    桃市圖在三元宮設「圖書閱讀角｣ 還有任務集點揪你來

    2026/03/18 15:05 記者謝武雄／桃園報導
    市立圖書館八德分館在三元宮設置圖書閱讀角，供信眾閱讀。（圖由三元宮提供）

    市立圖書館八德分館在三元宮設置圖書閱讀角，供信眾閱讀。（圖由三元宮提供）

    為推廣民眾讀書習慣，桃園市立圖書館八德分館與八德三元宮合作，共同推出「有拜有保庇-拜拜也能兼讀冊」活動，利用三元宮後殿餘裕空間，設置方便信眾休憩的「圖書閱讀角｣，館方也規劃多項文化體驗課程，並同步推出閱讀任務集點活動，只要在年底前完成指定任務即可兌換限量「有抱有保佑」抱枕；詳情可至桃園市立圖書館官網查詢。

    文化體驗課程包含百年古蹟八德三元宮建築導覽與歷史典故走讀、大湳公園龍山寺「擺暝」慶元宵文化與移民故事分享，以及在地文化手作體驗課程，展現「生活即學習、場域即教室」的文化教育精神，另閱讀任務集點活動任務包括：辦理或推薦借閱證、累積借閱書籍、走訪八德區圖書館、參加閱讀推廣活動，以及於宮廟閱讀角選出喜愛書籍等。

    三元宮主任委員呂、市議員林小鳳指出，圖書閱讀角精選療癒書籍、生活人文及在地文化等主題電子書資源，並展示書籍精華摘錄，讓民眾在祈福、點燈或等候法會之際，善用時間隨手閱讀；而閱讀角的視覺設計極富創意，融入八德國中小學生的繪畫得獎作品，讓前來上香祈福的民眾，同時感受「馨香與書香」交織之美。

    他說，活動更加碼「文昌祈福」加持活動，活動期間持准考證或學生證至八德分館或景雲分館，扣閱讀點數1點，即可兌換文昌筆、筊杯造型橡皮擦、鑰匙圈及2B鉛筆等幸運小物，為莘莘學子加油祈福。

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