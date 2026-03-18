新北性平民調公布 逾9成民眾支持同工同酬、家務共擔

新北市推動區公所性平工作「陪根計畫」，圖為鶯歌區公所與北鶯社區發展協會合作推動。（記者翁聿煌攝）

新北市政府公布今年度「新北市性別平等觀念調查」結果，超過9成市民支持同工同酬及家事應由全家共同分擔，此外，市民對「婆媽水電工班」及女性居家修繕培訓計畫支持度高達94.2％，顯示相關政策推動逐步展現成果，獲得市民認同。

社會局表示，在制度面推動上，新北市持續將性平落實於治理結構中，去年除任用女性首長比例達3分之1外，女性主管比例達亦接近5成，調查結果顯示，97.5％市民認同女性與男性同樣可勝任鄰里長或社區理事等職務，94.7％支持同工同酬，反映職場性別平權已逐漸成為社會共識。

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新北市為將性平觀念深耕基層，由各區公所推動性平工作「陪根計畫」，結合在地特色發展多元方案，例如烏來區公所突破原住民族傳統「男獵女織」分工框架，降低女性參與傳統運動門檻、新店區推動「暖男養成計畫」、八里區辦理親子性平藝術劇團、鶯歌區開設中高齡婦女咖啡師培力專班等，逐步翻轉性別刻板印象，促進家務分工與性別角色平衡。

在家庭與生活層面，調查顯示有96.2％認為家事應由全家共同分擔，而非女性單一責任；89％市民同意已婚女兒在農曆大年初一可回娘家，顯示性平觀念已逐步落實於家戶中，政策推廣奏效。

社會局表示，在多元性別議題方面，新北市自2020年起推動「多元性別宣導與服務措施」計畫，整合跨局處資源，提供同性伴侶家庭所需服務，製成同性結婚登記者相關權益懶人包及DM，於戶政事務所及民政局網站提供民眾參閱；新北社會局亦與台灣不會教小孩行動聯盟，合作推動性平繪本共讀活動，深化社會對多元性別的理解。

新北社會局與台灣不會教小孩行動聯盟舉辦性平繪本共讀活動，引導親子一起認識性別多元。（記者翁聿煌攝）

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