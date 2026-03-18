竹市國中總量管制擴大卻無增建 家長轟市府缺乏長遠教育規劃

新竹市有家長怨市府增總量管制學校，卻不見校舍增建計畫，讓孩子無法就近入學，還得擠破頭靠運氣進公立學校就讀。圖為上週育賢國中新生登記情形。（記者洪美秀攝）

新竹市上週六（14日）辦理總量管制學校新生登記作業，今年國中端總量管制學校新增育賢國中，共有育賢、竹光、光武、建功、三民、培英共6所國中，其中三民與光武等國中登記人數幾乎超過可容納學生數近200人，家長抱怨孩子除得擠破頭搶登記，還不能就近入學，需面臨轉銜到其他鄰近國中窘境，部分總量管制學校無新增校舍計畫，直呼孩子在竹市要念公立學校真不容易。

市政府教育處表示，育賢國中近年因學區內新興社區快速發展、人口持續移入，就學需求明顯增加，新生人數逐年攀升。但受限校舍空間與教室量體，現有普通班級數已接近最大容量，已無餘裕再新增班級。因此需實施總量管制，避免出現超額收生、教學空間不足及學習環境品質下降等問題，僅能在既有校舍條件下確保教學品質，兼顧教育資源合理分配。

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針對家長所提竹光國中應校舍增建以因應實施超過10年的總量管制政策，市府也就學齡人口趨勢及校舍空間量能進行整體評估，目前暫透過增班等配套措施，整體教學空間尚可支應學生就學需求；去年114學年度新生班級數已新增到13班（增加1班），未來會再依人口發展、就學需求及校地條件進行審慎評估，進行校園整體發展規劃。

家長抱怨在竹市要就近入學念公立學校得擠破頭靠運氣，有些總量管制學校還有校舍增建空間，但市府卻毫無增建校舍計畫，其中育賢國中今年已實施總量管制，突顯市府無長遠教育方向。

新竹市有家長怨市府增總量管制學校，卻不見校舍增建計畫，其中竹光國中已實施總量管制10年，但市府卻從未有新增校舍規劃。（記者洪美秀攝）

新竹市有家長怨市府增總量管制學校，卻不見校舍增建計畫，其中三民國中今年更有千名新生登記要搶780個入學名額，家長怨市府沒有長遠的校舍增建規劃。（記者洪美秀攝）

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