綠色和平赴NVIDIA大會抗議地球過熱 籲勿依賴化石燃料

綠色和平美國辦公室（Greenpeace USA）在NVIDIA GTC大會開幕首日，發起抗議行動，疾呼依賴化石燃料將會「加速末日」，轉向風能與太陽能才是「驅動未來」。（Brooke Anderson提供）

NVIDIA在美國加州聖荷西舉行GTC大會，美國時間3月16日揭幕，綠色和平美國辦公室（Greenpeace USA）在當天發起移動式抗議，用電子看板卡車播放影片，呼籲NVIDIA若持續依賴化石燃料將會「加速末日」，轉向風能與太陽能才是「驅動未來」，喊出：「 GPU 正在過熱，地球也是！」

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，黃仁勳（NVIDIA執行長）提到AI「5層蛋糕」結構的最底層，正是最不可或缺的能源，但身為NVIDIA的核心之地 －台灣，卻在承受其供應鏈大量用電所帶來的碳排污染。

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綠色和平東亞分部3月發布的《NVIDIA 的綠色幻象》分析報告揭露，隨著其營收暴增，其總碳排也在2023到2025年暴增93％，其中高達87％碳排放來自東亞的供應鏈；進一步分析，NVIDIA前20大硬體製造供應商，其中就有一半的企業在台灣生產製造關鍵硬體供應與代工服務，其電力供應仍高度依賴化石燃料。

綠色和平指出，台灣電網仍有逾8成仰賴化石燃料，而AI熱潮正將電力負荷推向極限；台電預估，隨晶圓代工、封測及記憶體等半導體投資持續擴張，電力需求每年將暴增100萬瓩，相較過去年增40萬瓩，未來5年半導體相關用電成長將翻2.5倍，龐大的能源缺口讓台灣的能源轉型之路陷入僵局。

綠色和平國際總部發言人Susannah Compton表示：「我們都希望能透過科技的進步，一起迎接美好的未來，NVIDIA的晶片打造了嶄新的AI世代，但其對創新的執著，卻是建立於化石燃料之上，明顯對需要永續解方的地球與人類未來並不友善。」綠色和平呼籲NVIDIA透過全面轉型使用再生能源，投資風電與太陽能計畫，解決其全球供應鏈製造的大量碳排放，並且每年公布其供應商的電力與排放數據，才能真正成為走在世界前端的巨頭。

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