百元暢玩武陵、福壽山2農場 梨山賓館4～6月迎賞花客

台中市梨山賓館4至6月推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。（記者歐素美攝）

春暖花開，玩梨山正是時候！台中市梨山賓館4月起至6月推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案，只要入住梨山賓館，每房加價100元，就能獲得福壽山農場或武陵農場門票，入住3天2夜就可以同時獲得2個農場門票。

梨山除了2、3月的櫻花季外，4月粉嫩桃花在山谷綻放，展現出高山特有的純淨美感，4 月中下旬，福壽山農場蘋果花海盛開，粉白淡雅清香，是全台最具規模的觀賞點，此外，武陵農場與環山部落紫藤花開，5月則還有七彩的魯冰花海接力登場，6月22度C的均溫，最適合在高山旅行走走。

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梨山賓館副總經理林閔政指出，梨山賓館是台灣高山的中心點，鄰近福壽山及武陵2大農場，除了是登山客喜歡走訪的景點之外，更是賞鳥、賞花、品高山茶最佳的地點。

林閔政說，這幾年梨山賓館不只沒漲價，更特別在4至6月推動「百元 Double Play 雙農場」賞花應援方案，讓客人多停留住一個晚上，只要入住3天2夜，不管3人房、4人房，每房只要加價100元，就能取得2個農場的門票。

林閔政表示，梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶，又是宮殿式的旅館，是高山旅行必訪的景點之一，加上拉進2農場做為遊憩休閒的腹地，希望在國旅不景氣的當下，能刺激更多遊客，到高山旅行，留下更多屬於自己回憶和故事。

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