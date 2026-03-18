為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百元暢玩武陵、福壽山2農場 梨山賓館4～6月迎賞花客

    2026/03/18 11:18 記者歐素美／台中報導
    台中市梨山賓館4至6月推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。（記者歐素美攝）

    台中市梨山賓館4至6月推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案。（記者歐素美攝）

    春暖花開，玩梨山正是時候！台中市梨山賓館4月起至6月推出「入住梨山賓館暢遊雙農場」專案，只要入住梨山賓館，每房加價100元，就能獲得福壽山農場或武陵農場門票，入住3天2夜就可以同時獲得2個農場門票。

    梨山除了2、3月的櫻花季外，4月粉嫩桃花在山谷綻放，展現出高山特有的純淨美感，4 月中下旬，福壽山農場蘋果花海盛開，粉白淡雅清香，是全台最具規模的觀賞點，此外，武陵農場與環山部落紫藤花開，5月則還有七彩的魯冰花海接力登場，6月22度C的均溫，最適合在高山旅行走走。

    梨山賓館副總經理林閔政指出，梨山賓館是台灣高山的中心點，鄰近福壽山及武陵2大農場，除了是登山客喜歡走訪的景點之外，更是賞鳥、賞花、品高山茶最佳的地點。

    林閔政說，這幾年梨山賓館不只沒漲價，更特別在4至6月推動「百元 Double Play 雙農場」賞花應援方案，讓客人多停留住一個晚上，只要入住3天2夜，不管3人房、4人房，每房只要加價100元，就能取得2個農場的門票。

    林閔政表示，梨山賓館位於武陵與福壽山的中心交接地帶，又是宮殿式的旅館，是高山旅行必訪的景點之一，加上拉進2農場做為遊憩休閒的腹地，希望在國旅不景氣的當下，能刺激更多遊客，到高山旅行，留下更多屬於自己回憶和故事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播