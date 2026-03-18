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    首頁 > 生活

    台灣燈會火紅奇幻競賽燈「馬盯尼」 企業洽談借展

    2026/03/18 11:16 記者林宜樟／嘉義報導
    馬盯尼在台灣燈會大受歡迎，許多民眾在網路社群分享。（擷取自臉書）

    馬盯尼在台灣燈會大受歡迎，許多民眾在網路社群分享。（擷取自臉書）

    2026台灣燈會由嘉義縣太保國中師生製作的花燈「扭頭馬面-馬盯尼」，利用視覺錯覺原理讓民眾觀看時有「馬盯著你」的錯覺，在競賽燈區火紅；燈會結束後，馬盯尼回到太保國中展出，校方表示，已有白人牙膏、新東陽兩家企業洽談借展，而指導老師還為馬盯尼開設網路社群帳號，未來會設計紙模型展開圖，讓民眾下載列印自己嘗試製作。

    台灣燈會競賽燈區最火紅的作品「扭頭馬面-馬盯尼」，是由太保國中學生邱鉦欽、呂育駖、林亞歆、林語綺、林同慶製作，指導教師羅源祥，靈感來源來自於美國魔術師Jerry Andrus的作品「轉頭龍」，利用視覺錯覺原理產生頭在扭轉看鏡頭的錯覺，民眾用手機對著馬頭左右平移，會發現馬持續「盯著你看」；由於畫面奇特，在網路爆紅，許多民眾搶拍，連工作人員都必須駐守在「馬盯尼」維持秩序。

    羅源祥表示，已在網路社群threads上為馬盯尼開設帳號（https://www.threads.com/@maadingni），張貼相關資訊，並構思開發馬盯尼紙模型展開圖，因為結構本身非原創，不會營利，製作完成後會放在雲端上讓網友自行下載列印。

    太保國中校長徐文成說，馬盯尼已放置於學校川堂，將展至3月31日，之後已有企業白人牙膏、新東陽洽談借展事宜。

    在台灣燈會展出的馬盯尼，利用視覺錯覺原理讓民眾觀看時有「馬盯著你」的錯覺。（記者林宜樟攝）

    在台灣燈會展出的馬盯尼，利用視覺錯覺原理讓民眾觀看時有「馬盯著你」的錯覺。（記者林宜樟攝）

    太保國中師生製作競賽花燈「馬盯尼」，在台灣燈會大受歡迎。（太保國中提供）

    太保國中師生製作競賽花燈「馬盯尼」，在台灣燈會大受歡迎。（太保國中提供）

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