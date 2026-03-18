263人爭搶認養8隻布偶貓 竹縣這個小姐超幸運

竹北林小姐抱著幸運認養到的第2隻布偶貓，眉眼都笑彎了。（記者黃美珠攝）

新竹縣動物保護防疫所今天早上第3度開放認養8隻萌態撩人的布偶貓，一口氣吸引了263人到場登記抽籤，結果竹北林小姐最幸運，在恍神中，最後1次唱名才驚覺自己抽中了最後1隻、8號4個多月大的「小女貓」，趕忙回神，才得以把這隻她口中的「焦糖」擁入懷。更驚人的是，動保所3度開放抽籤認養布偶貓，她每次都是中籤幸運兒。

不過林小姐的幸運卻也有錯漏，因為第2次中籤時她竟因忘了帶貓籠，儘管先生已在途「即刻救援」中，最後仍失格，去年因此跟她的第2隻布偶貓無緣錯過。

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她說，她和家人都很愛貓，家裡原有1隻米克斯，跟首次認養回的布偶貓先生「布朗」，今天又有了「焦糖」，全家都很開心。

新竹縣動保所今天早上的認養活動由副縣長陳見賢主持，這批布偶貓來自去年動保所查獲竹東某非法繁殖品種貓場，首波已先有29隻成功找到新家，今天第2度辦理，清早7點多就吸引大排長龍的認養人龍，263人中儘管最後8名幸運兒出爐了，仍不少人期待有人棄養讓自己遞補，而盤桓在動保所外等待。

陳見賢說，今天出養的8隻布偶貓，有隻公貓因去年感冒不及絕育，才於今天出養。另7隻則是貓媽媽跟她的6隻小仔貓，上一波認養時貓媽媽還挺著孕肚，去年10月底產下仔貓，經動保所悉心照料、全數絕育後今天一併出養。認養前，網路上人氣最夯的是1號、8號2隻仔貓，沒想到8號就成了林小姐家的寶貝「焦糖」。

新竹縣副縣長陳見賢（左）親自把可愛的布偶貓交到善心認養人手中。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中右）今天主持布偶貓抽籤認養活動。（記者黃美珠攝）

這隻公貓去年因為感冒不及絕育，今天才跟主人喜相逢。（記者黃美珠攝）

這隻公貓去年因為感冒不及絕育，今天才跟主人喜相逢。（記者黃美珠攝）

萌態撩人的布偶貓。（記者黃美珠攝）

萌態撩人的布偶貓。（記者黃美珠攝）

263名登記抽籤者，只有8人幸運中籤後，動保所門外仍盤桓一些不死心的認養人，期待有人棄養自己幸運遞補上去。（記者黃美珠攝）

竹北林小姐（右）今天記趣第2次抽中認養布偶貓卻忘了帶提籠的教訓，今天緊握著貓籠，要將「焦糖」領回家。（記者黃美珠攝）

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