畢業不是失業 澎科大校園徵才博覽會登場

畢業不再失業！澎科大學子在就業博覽會投石問路。（記者劉禹慶攝）

5月畢業季即將到來！國立澎湖科技大學為了不讓學子畢業就失業，今（18）日在學生活動中心舉辦「校園徵才博覽會」。邀集30餘家來自台灣本島及澎湖在地的知名企業參與聯合徵才，為即將畢業的社會新鮮人提供多元且優質的就業機會。

校方表示，此次參與徵才的企業產業類型相當多元，涵蓋高科技電子、鋼鐵工程、食品餐飲、觀光旅宿、服務業及在地特色產業等領域，配合澎科大科系特色，讓學生能依據自身興趣與專長，尋找未來合適的職涯方向。

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此次參與徵才之企業名單包括：澎澄飯店、喜來登飯店、勝國飯店、日立飯店、京元電子、超級聚星、新東陽、華泰電子、慶城物業開發、燁聯鋼鐵、福容徠旅、澎湖有線電視、統一超商、貴山國際公司、恒揚電機技術顧問、澎湖有線電視股份有限公司、多那之咖啡烘焙（門市）、東福海上育樂有限公司、海底漫步股份有限公司、鴻禧旅行社有限公司等多家廠商及公司。

澎科大校長李文熙表示，希望透過此次校園徵才博覽會，搭建企業與學生之間的重要交流平台，讓學生能直接與企業面對面交流，了解產業需求與職涯發展機會，為澎湖地區的人才就業與產業發展注入新的活力。

國立澎湖科技大學就業博覽會，吸引即將畢業學子前往詢問。（記者劉禹慶攝）

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