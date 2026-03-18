為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畢業不是失業 澎科大校園徵才博覽會登場

    2026/03/18 10:03 記者劉禹慶／澎湖報導
    畢業不再失業！澎科大學子在就業博覽會投石問路。（記者劉禹慶攝）

    畢業不再失業！澎科大學子在就業博覽會投石問路。（記者劉禹慶攝）

    5月畢業季即將到來！國立澎湖科技大學為了不讓學子畢業就失業，今（18）日在學生活動中心舉辦「校園徵才博覽會」。邀集30餘家來自台灣本島及澎湖在地的知名企業參與聯合徵才，為即將畢業的社會新鮮人提供多元且優質的就業機會。

    校方表示，此次參與徵才的企業產業類型相當多元，涵蓋高科技電子、鋼鐵工程、食品餐飲、觀光旅宿、服務業及在地特色產業等領域，配合澎科大科系特色，讓學生能依據自身興趣與專長，尋找未來合適的職涯方向。

    此次參與徵才之企業名單包括：澎澄飯店、喜來登飯店、勝國飯店、日立飯店、京元電子、超級聚星、新東陽、華泰電子、慶城物業開發、燁聯鋼鐵、福容徠旅、澎湖有線電視、統一超商、貴山國際公司、恒揚電機技術顧問、澎湖有線電視股份有限公司、多那之咖啡烘焙（門市）、東福海上育樂有限公司、海底漫步股份有限公司、鴻禧旅行社有限公司等多家廠商及公司。

    澎科大校長李文熙表示，希望透過此次校園徵才博覽會，搭建企業與學生之間的重要交流平台，讓學生能直接與企業面對面交流，了解產業需求與職涯發展機會，為澎湖地區的人才就業與產業發展注入新的活力。

    國立澎湖科技大學就業博覽會，吸引即將畢業學子前往詢問。（記者劉禹慶攝）

    國立澎湖科技大學就業博覽會，吸引即將畢業學子前往詢問。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播