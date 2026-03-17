台南鐵路地下化隧道風機全數完成 預計12月一階段通車

隧道風機及風管設備。（圖由鐵道局提供）

台南市鐵路地下化計畫繼今年1月底永久軌的軌道全線鋪設完成，其中隧道內的核心通風設備共15台大型隧道風機也提前全數設置完成，交通部鐵道局今天（17日）宣布，預計本月底展開測試，預計今年12月第一階段通車。

鐵道局總工程司許曉峯表示，第一階段工程正式進入機電系統整合的最後衝刺階段，因隧道通風系統肩負列車運行時空氣品質維持及緊急狀況排煙的重要任務，是確保地下化鐵路安全營運的核心設施。

請繼續往下閱讀...

台南鐵路地下化工程在全長8.23公里的隧道中各區段，設置高效率風機設備，具備每秒120立方米的風量輸出效能，並導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式維持空氣品質。

許曉峯說，在隧道發生火警等緊急情況下，風機將以每分鐘888轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙以延長逃生時間到900秒，讓人員可以安全抵達最近的緊急出口，確保乘客與相關人員安全。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄表示，每台風機直徑2.5公尺，重達4500公斤，施工期間面臨地下空間狹窄、設備吊裝困難及施工介面複雜等挑戰，施工團隊最終順利完成通風機組、風管、控制風門、消音器及空壓系統等主要設備安裝與測試作業，確保品質與安全。

王淳玄表示，隨著風機全數就位，將接續進行各項單機測試與系統整合測試，同時電車線、號誌及中央監控系統的安裝與調試工作正進行中。

隧道通風機房設備設置完成。（圖由鐵道局提供）

施工期間面臨地下空間狹窄、設備吊裝困難及施工介面複雜。（圖由鐵道局提供）

台南鐵路地下化工程路段。（圖由鐵道局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法