環團喊救糖廠森林 橋頭里長反擊：別擋新市鎮三期

橋頭新市鎮三期開發規劃在興糖國小前，興建60米寬1-1道路。（記者蘇福男攝）

高雄橋頭新市鎮第三期開發計畫遭環團指控「將糖廠一分為二，破壞森林、生態和文資」，連月來發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」連署行動，橋頭地方里長今天也發起行動反制，疾呼「全力支持三期開發」，要求環團不要阻礙地方發展。

橋頭新市鎮三期開發規劃在興糖國小前，興建60米寬1-1道路，東可銜接橋頭科學園區上國道1號高速公路，西可銜接橋新六路連通楠梓產業園區，目前橋頭舊聚落的交通瓶頸難題，也可望獲得改善。

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但台灣森林城市協會認為1-1道路將糖廠一分為二，將破壞糖廠員工宿舍區與老樹群，連月來發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」行動，主張保留三期鐵路以東約180公頃森林及糖廠文史區域等五項訴求，已獲38團體、1900人連署支持。

橋頭在地里長不甘示弱，今天上午10點半發起一場「全力支持高雄新市鎮第三期開發」行動，號召橋頭區16個里里長和地方仕紳、社區居民約50人到場聲援，三期在地橋南里長蘇道明和前橋頭區長許重明並帶領眾人徒步踏查1-1道路預定地廢棄公墓現況。

許重明表示，橋頭新市鎮計畫約於民國83年郝柏村行政院長任內拍板定案，好不容易歷經30多年，終於因橋科被中央看見展開開發，此開發案對北高雄和橋頭發展至關重要，今日橋頭全體里長和地方意見領袖齊聚一堂，共同發出最堅定的支持心聲。

蘇道明說，橋科已正式開園，目前車輛主要從橋南路接通燕路進出，2道路原本路寬僅約10米，橋科開發後，交通量大增，橋南路和中崎路擁擠不堪，居民上下班時間較先前多出近一倍，頻繁車流讓居民連進出家門都困難，交通事故與設施損毀成為日常，如果不開三期道路，橋南與中崎將永遠陷在交通黑暗期。

他強調，1-1道路並不影響橋頭糖廠生態和文資建築，也不影響興糖國小教學，環團要搶救的「森林」，現況是遷移中的公墓區和雜草叢生的林地，希望環團不要再提供錯誤資訊，誤導廣大民眾。

橋南里長蘇道明說，環團要搶救的「森林」，現況是遷移中的公墓區和雜草叢生的林地。（記者蘇福男攝）

橋頭里長和地方仕紳、居民今天發起「全力支持三期開發」行動，疾呼環團不要阻礙地方發展。（記者蘇福男攝）

橋南里長蘇道明和前橋頭區長許重明帶領眾人徒步踏查1-1道路預定地廢棄公墓現況。（記者蘇福男攝）

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