雲林9天狂歡派對迎接兒童節 7萬份好禮發送

雲林童樂會3月28日至4月5日登場，邀請家長帶著孩子一起來狂歡。（記者黃淑莉攝）

2026雲林童樂會將從3月28日到4月5日連續9天，斗六膨鼠森林公園變成大型兒童樂園，有旋轉木馬、摩天輪、海盜船、漂浮熱氣球等大型遊具，雲林縣府準備7萬份禮物分送，縣長張麗善邀請家長帶著孩子來雲林歡度兒童節。

雲林童樂會去年在虎尾吸引50萬人次參加，大受好評，今年移師斗六膨鼠森林公園及新啟用親水公園，張麗善表示，這次活動從3月28日在斗南國小、土庫國小、台西國小、西螺中山國小、北港北辰國5大區中心學校率先登場，有趣味、知識性闖關活動。

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重頭戲是3月29日至4月5日在膨鼠森林公園的「幸福雲朵好品派對」，把兒童樂園的大型遊具搬到現場，還有趣味競賽、攀樹、玩具體驗等，闖關完成可兌換扭蛋、夾夾樂，還有摸彩，有劍湖山住宿券、樂高、腳踏車等大獎，相關活動訊息，可上「2026雲林童樂會」粉絲專頁查詢。

斗六市長林聖爵說，膨鼠公園及親水公園面積約10公頃，完全免費，可以讓大人小孩盡情暢玩，帶來的人潮及商機，對雲林、斗六等地的觀光有很大幫助。

虎尾鎮長林嘉弘表示，4月4日在虎尾建國眷村辦理「童蟲藝起，阿波舞Fun派對」，邀請日本德島縣已有400多年歷史的傳統阿波舞劇團，加上天馬創意劇團，現場也有小朋友喜愛的大型遊樂設施及市集。

張麗善說，每年孩子最期待的兒童節禮物，今年縣府送跳繩，希望孩子從運動遊戲中培養運動習慣，近期會陸續分送給全縣幼兒園、國小學生。

雲林縣長張麗善（中）、斗六市長林聖爵（左）及虎尾鎮長林嘉弘示範縣府今年準備的兒童節禮物跳繩。（記者黃淑莉攝）

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