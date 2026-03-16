為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林9天狂歡派對迎接兒童節 7萬份好禮發送

    2026/03/16 13:34 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林童樂會3月28日至4月5日登場，邀請家長帶著孩子一起來狂歡。（記者黃淑莉攝）

    雲林童樂會3月28日至4月5日登場，邀請家長帶著孩子一起來狂歡。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林童樂會將從3月28日到4月5日連續9天，斗六膨鼠森林公園變成大型兒童樂園，有旋轉木馬、摩天輪、海盜船、漂浮熱氣球等大型遊具，雲林縣府準備7萬份禮物分送，縣長張麗善邀請家長帶著孩子來雲林歡度兒童節。

    雲林童樂會去年在虎尾吸引50萬人次參加，大受好評，今年移師斗六膨鼠森林公園及新啟用親水公園，張麗善表示，這次活動從3月28日在斗南國小、土庫國小、台西國小、西螺中山國小、北港北辰國5大區中心學校率先登場，有趣味、知識性闖關活動。

    重頭戲是3月29日至4月5日在膨鼠森林公園的「幸福雲朵好品派對」，把兒童樂園的大型遊具搬到現場，還有趣味競賽、攀樹、玩具體驗等，闖關完成可兌換扭蛋、夾夾樂，還有摸彩，有劍湖山住宿券、樂高、腳踏車等大獎，相關活動訊息，可上「2026雲林童樂會」粉絲專頁查詢。

    斗六市長林聖爵說，膨鼠公園及親水公園面積約10公頃，完全免費，可以讓大人小孩盡情暢玩，帶來的人潮及商機，對雲林、斗六等地的觀光有很大幫助。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，4月4日在虎尾建國眷村辦理「童蟲藝起，阿波舞Fun派對」，邀請日本德島縣已有400多年歷史的傳統阿波舞劇團，加上天馬創意劇團，現場也有小朋友喜愛的大型遊樂設施及市集。

    張麗善說，每年孩子最期待的兒童節禮物，今年縣府送跳繩，希望孩子從運動遊戲中培養運動習慣，近期會陸續分送給全縣幼兒園、國小學生。

    雲林縣長張麗善（中）、斗六市長林聖爵（左）及虎尾鎮長林嘉弘示範縣府今年準備的兒童節禮物跳繩。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（中）、斗六市長林聖爵（左）及虎尾鎮長林嘉弘示範縣府今年準備的兒童節禮物跳繩。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播