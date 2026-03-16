林保署網站大改版 一鍵掌握周邊森林景點

林業保育署網站大改版，一站式整合山林旅遊與生態保育資料。（翻攝自林業保育署網站）

為讓民眾可更直覺式掌握國內山林景點步道與森林生態保育最新資訊，農業部林業保育署網站全新改版，並導入定位服務，民眾只要同意定位就可以直接即時查詢周邊森林遊樂景點與林業文化園區景點資訊，還有天氣、空品與交通資訊，到訪森林可隨時說走就走。

林保署的網站迎來大改版，林保署表示，這次改版中針對民眾最常查詢的山林資訊提供一站式整合，透過森林旅遊地圖功能，可依縣市或關鍵字搜尋森林遊樂區、林業文化園區與自然步道資訊，並查詢聯絡方式、停車場位置與手機通訊點位等資料，並導入定位服務，可即時查詢周邊森林景點資訊，並同步顯示天氣、空氣品質與交通資訊，安排山林旅遊行程更容易。

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林保署表示，這次改版也提供分眾服務設計，學研單位可更快查詢到相關申辦資訊，並新增「林業統計數位儀表板」，以圖表方式呈現森林資源調查成果、國土生態綠網、自然保護區域分布及外來入侵種監測等資訊；隨著使用手機與平板上網的民眾大幅度增加，也優化行動裝置瀏覽，也整合國家森林即時影像專區，可隨時掌握山林最新的自然景觀。

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