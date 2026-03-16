北市音圖流標多次終開工動土 古代竹簡結合西洋五線譜、2030年完工

音圖完工模擬圖。（水利處提供）

台北市工務局水利工程處代辦的「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳新建工程」，今天舉行開工動土儀式，市長蔣萬安致詞表示，全台首座音圖歷經多次流標後，終於在追加預算及議會支持下動工，水利處、文化局及教育局跨局處合作，設計上採古代竹簡結合西洋五線譜，展現閱讀及音樂的融合，串聯周邊大安森林公園和文教區，打造台北市文化堡壘。

水利處總工李瑞雯說明，此公有土地為原美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址，工程基地面積2.6公頃，規劃一幢兩棟建築，地上9層、地下3層，總樓地板面積約9萬779平方公尺，包括圖書館、音樂廳和公共開放空間，造價102億元。圖書館涵蓋二樓期刊展示區、三樓國際會議廳、四樓視聽區、五樓行政辦公使用、六至九樓為閱覽區。

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音樂廳設置1500席的交響樂廳、600席的演奏廳，以及各式練習空間，台北市立交響樂團及國樂團未來也會常駐演出。一至四樓公共區域包含商業空間、大廳、音樂廳出入口，五樓個別練習室、六至八樓為休息室等用途。整體完工後，將可取得綠建築鑽石級標章。

蔣萬安指出，市圖已有35年歷史，需要全面數位化與智慧化，提升閱覽體驗的品質，台北市不僅要打造旗艦級的首都圖書館，也將是所有市圖裡系統規模最大的圖書館，藏書70萬冊、3000多個座位，還有柏林愛樂規格的音樂演奏廳，由已故的全球頂尖建築聲學大師徐亞英操刀，也是他生前最後一件作品，將建築與音樂融為一體，讓聲音能自然地在建築物裡流動。

蔣萬安說，施工期間一定會盡可能做最大努力，把各項衝擊降到最低，期待2030年底如期、如質完工，未來音圖啟用後，將會成為台北市文化堡壘的重要基地，串聯周邊大安森林公園和大專院校，化身最具指標性的藝文區域。

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