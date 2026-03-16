嘉市「地籍異動即時通」開啟房產防詐警報 1年申請量增4倍

地籍異動即時通有如民眾的房產警報器，去年申請量較以往增加近4倍。（圖由嘉義市政府提供）

警政署統計，去年全國受理詐騙案件17.6萬件，財損893.25億元，其中不動產案件多伴隨假投資、假買家手法，嘉義市政府推廣內政部免費提供的「地籍異動即時通」，只要名下房產被申請買賣、贈與、抵押貸款、預告登記或信託登記，立即發送簡訊與電子郵件通知產權所有人，讓民眾防範財產被冒名移轉，去年累計申請4838件，較2024年申請量成長近4倍。

市府統計，2025年累計申請數4838件，比2024年申請數1312件成長近4倍，比2023年955件大幅成長逾5倍。

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市府地政處長張婉芬說，地籍異動即時通就像為房產裝上即時警報器，一旦產權有異動，所有權人就能收到通知。地籍異動即時通服務完全免費，民眾可透過自然人憑證線上申請，也可攜帶身分證正本至全國任一地政事務所臨櫃辦理，或在辦理不動產移轉登記時一併申請。

嘉市地政事務所主任孫煜勝提醒，申請時可設定2組聯絡方式，例如本人與家人同步接收通知，打造雙重守護機制；市民可多加利用，免費申請此項服務，為房產建立即時防護網，在詐騙手法日益翻新的時代，掌握產權異動資訊就能守住不動產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義市政府地政處強調，申請地籍異動即時通服務免費，民眾可多利用。（圖由嘉義市政府提供）

詐騙手法層出不窮，市府呼籲民眾利用地籍異動即時通，守護房產與財務。（圖由嘉義市政府提供）

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