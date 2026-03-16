馬太鞍溪床疏濬漫天沙塵 九河局：加強灑水

花蓮縣馬太鞍溪床目前正展開疏濬工作，不過土石翻動、砂石車頻繁進出造成塵土飛揚。（翻攝花蓮議長張峻臉書）

花蓮縣馬太鞍溪床去年9月23日因堰塞湖潰決堆積大量土砂，經濟部水利署災後啟動疏濬工作，不過土石翻動、砂石車頻繁進出造成河床塵土飛揚，甚至在風勢影響下往周邊鄉鎮蔓延，花蓮縣議會議長張峻今在臉書上呼籲應該加強灑水、抑塵與環境管理措施；水利署表示，已在工區加強灑水工作，出入口也有設置洗車設備，清潔車身，同時也派出灑水車在運輸路線灑水降低揚塵。

馬太鞍溪床目前正展開疏濬工作及堤防復健與加高工程，溪床大量土石隨工程翻動，以及砂石車量頻繁進出，塵土四處飛揚，不僅造成整片河床霧濛濛，沙塵也隨著風勢吹往鄰近的光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉，嚴重影響居民生活品質。議長張峻說，河川疏浚是必要的工程，但工程在進行的同時，環境管理與抑塵措施更不能忽視，呼籲水利署及相關單位在進行河川疏浚與相關工程時，做好管理不要讓沙塵不斷往周邊鄉鎮擴散。

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水利署第九河川分署副分署長林弘毅回應說，針對工區揚塵部分，工程單位除加強灑水工作，也有在出入口設置灑水設備清洗砂石車身，同時也派出灑水車沿著載運土砂的運輸路徑灑水，降低揚塵。目前馬太鞍溪疏濬進度，第一期與第二期目前共疏濬逾1476萬方土石，第二期工作目標在4月汛期開始前結束；汛期期間，九河分署也會安排緊急疏濬工作，如在颱風來臨前或是豪雨特報前進場加強疏濬，大水過後也會視河道流況安排疏濬。

水利署指出，光復堤防復建工程長度約2500公尺，目前正在施工中，預計今年汛期前可完成受損堤防的復建，恢復原有100年防洪頻率保護標準，高規格堤防及第二道堤防預計明年底完工。北岸萬榮鄉明利村至馬太鞍溪橋上游左岸，目前已完成約1800公尺臨時土堤加高保護，將持續展開約2060公尺保護工工程加強加固，預計今年5月底前完成。

花蓮縣馬太鞍溪床目前正展開疏濬工作，不過土石翻動、砂石車頻繁進出造成塵土飛揚。（翻攝花蓮議長張峻臉書）

花蓮縣馬太鞍溪床目前正展開疏濬工作，不過土石翻動、砂石車頻繁進出造成塵土飛揚。（翻攝花蓮議長張峻臉書）

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