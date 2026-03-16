中央補助新北第17處！鶯歌文化健康站揭牌 照顧都會區原民長者

新北市第17處由中央補助的鶯歌區文健站今天舉行揭牌儀式。（記者黃政嘉攝）

新北市原住民族行政局攜手原住民族委員會推動原住民族文化健康站服務，由新北市原住民族社會服務協會承接設立的「鶯歌區部落文化健康站」，自2018年成立，由市款補助，現改由原住民族委員會補助，今天舉行揭牌儀式，成為新北市第17處由中央補助、每週開5天的文健站，為都會區原民長者的照顧與陪伴再添1處重要據點。

原民局說明，目前鶯歌區約有3387位原住民族人，除了阿美族居多，也包含排灣族、布農族及太魯閣族等族群，其中55歲以上約有540人，占16％。隨著族人逐漸高齡，長者對日常陪伴、交流空間的需求也日益增加，除了教會之外，文化健康站的設立，也讓長者多了1處可以相聚、聊天、活動身體的地方。

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原民會主任秘書王美蘋表示，文健站是凝聚原民文化與情感的重要空間，全國已有532站，逾1.8萬名長者在各地文健站上課，原民會今年在新北市就補助17站共4400多萬元，原民會絕對是長輩的最強後盾，盼文健站的長者吃得飽、動得好，夫妻檔感情愈來愈好，單身的長者也能找到伴侶。

新北市原住民族社會服務協會理事長劉雪香表示，謝謝二甲里里長林水土提供二甲市民活動中心作文健站，她指出，文健站運行最大難處在長者從家裡到文健站的交通問題，像路途或是行動不便等因素，主要靠照顧服務員自己開車載送，每天上課人數約達20人。

原民局長林瑋茜表示，文健站提供健康促進與照顧服務，因為有大家互相照應，族人們會主動關心誰沒報到，這種「等1個人」的默契，讓互助精神在城市中持續延續，也讓長者在熟悉的文化陪伴中安心生活、活出價值。

原民局社會福利科長呂偉麟說明，新北市目前共有27個文健站，市款補助10站、中央款補助17站，鶯歌文健站2018年為新北市府補助經費執行，考量長者使用需求，1週開3天，現由原住民族委員會補助執行，改1週開5天，今天揭牌，希望長者多多利用。

新北市原民局社會福利科長呂偉麟（前排左4）、鶯歌區長曾明華（前排左3）、原民會主秘王美蘋（前排右3）、新北市原住民族社會服務協會理事長劉雪香（前排左2）參與鶯歌區文健站揭牌儀式。（記者黃政嘉攝）

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