國1北外環交流道目標10月底通車 台南市區到南科縮短30分車程

國1台南段增設北外環交流道目標提前在10月底完工通車。（記者劉婉君攝）

國道1號台南路段增設北外環交流道工程目前進度已將近80%，進度微幅超前約4%，如無受天候因素影響，目標提前至10月底通車，台南市北區、中西區、安南區、安平區將可直接進出國道系統，市區至南科的行車時間將大幅縮短將近30分鐘，並紓緩永康交流道尖鋒時段壅塞問題。

立法院交通委員會今（16）日會同交通部長陳世凱、交通部高速公路局長陳文瑞、國土署南工分署副分署長葉時旻等人前往考察，交通委員會召委、立委林俊憲及立委林宜瑾均出席，多位台南市議員到場。

請繼續往下閱讀...

國1北外環交流道工程經費約14億3000萬元，包括增設北外環交流道北入及南出匝道、台南系統交流道匯出入段拓寬為雙車道，另外，主線車道拓寬為3車道加2輔助車道，北外環平面車道及人行、自行車道調整。

高公局第2新建工程分局分局長張勝緯簡報時指出，主線車道調整及北出匝道拓寬為雙車道，已提早在2024年10月完成，台南系統南入匝道拓寬為雙車道預計5月底完成，北外環交流道南出匝道橋梁結構也預計在5月底完成閉合，目前正在進行北入匝道橋護欄及南出匝道橋上部結構，原計年底完工通車，盼能提前在10月底達通車標準，屆時台南市區至南科行車時間將可從75分鐘縮短為46分鐘，永康交流道交通服務水準平日也可提升2級，假日則提升1級。

葉時旻表示，北外環1、3期已完工，2期東工區施工進度超前逾80%，預計年底完工，西工區目前進度將近70%，預計明年6月完工。4期目前已設計完成，因地方陳抗，將配合市府取得用地，預計下半年發包，工期約4年半。

市府工務局表示，會持續與民眾溝通，預計5、6月進行用地協議價購，同時也爭取北外環交流道再增設西往南、南往西、南往東及東往南4個匝道。

林俊憲說，北外環4期是北外環最後1哩路，是地方重要的交通建設，希望中央與地方合作，早日完成，下半年一定要發包。陳世凱表示，北外環對台南整體交通改善非常重要，也希望市府趕快將往南增設4個匝道的可行性研究送到交通部，將會看整體需求性進行審議。

立法院交通委員會與交通部長陳世凱等人考察國1北外環交流道工程。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法