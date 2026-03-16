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    首頁 > 生活

    高雄車站地下人潮「推手」卻少被注意 環球：有人來最重要

    2026/03/16 12:35 記者王榮祥／高雄報導
    環球購物中心在高雄車站下沉廣場規劃街舞演出，吸引大批民眾聚集圍觀。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉廣場規劃街舞演出，吸引大批民眾聚集圍觀。（記者王榮祥攝）

    高雄車站下沉式廣場自今年一月起陸續出現各種活動、吸引不少人潮，外界多以為是台鐵或高雄市政府的構思，卻鮮少注意扮演幕後推手的環球購物中心，環球則強調，有人來最重要。

    高雄車站下沉式廣場北側，上周六啟用多處大片鏡面牆，提供年輕人在此練舞，揭幕儀式還請安排高水準街舞、DJ演出，成功吸引大批民眾圍觀。

    在此之前，原本略為空曠、只有通行用途的下沉式廣場，從今年一月起陸續出現文創市集、恐龍主題區，農曆年前還有應景的揮毫秀，讓車站不時聚集地下人潮。

    由於高雄市政府去年即與台鐵合作，運用南側圓形廣場舉辦各式活動，今年元月開始的活動，讓部分民眾以為又是市府跟台鐵的安排，其實幕後推手是標下地下廣場商業空間、以及商業大樓的冠德建設、旗下的環球購物中心。

    對於外界誤以為近期在下沉廣場活動也是市府跟台鐵的構思，環球幹部僅強調「有人來最重要」，希望逐漸讓下沉廣場累積人氣，為後續的商業大樓暖場；環球先前已透露，商業大樓預計2028開張。

    高市府官員與台鐵、同樣對環球的積極頗有感，期待環球把過經營其他車站空間的經驗，成功轉移高雄車站，讓高雄車站的優質空間與機能充分發揮。

    環球購物中心在高雄車站下沉廣場北側設置大片鏡面牆。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉廣場北側設置大片鏡面牆。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉式廣場策畫的文創市集。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉式廣場策畫的文創市集。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉式廣場打造的恐龍主題活動。（記者王榮祥攝）

    環球購物中心在高雄車站下沉式廣場打造的恐龍主題活動。（記者王榮祥攝）

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