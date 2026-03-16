失明學習小提琴照見光芒 新北6學子不畏逆境勇敢追夢

溪崑國中學生陳芝甯因先天性青光眼，在國小5年級時失明，但她沒有因此退縮，反而投入音樂學習，在小提琴與歌唱中找到力量。（記者羅國嘉攝）

新北市教育局今（16）日舉辦《擁夢飛翔20》新書發表會，記錄6名學生在逆境中堅持不放棄的成長故事。其中溪崑國中學生陳芝甯因先天性青光眼，在國小5年級時失明，但她沒有因此退縮，反而投入音樂學習，在小提琴與歌唱中找到力量，以堅定信念與努力練習，一步步克服困難，展現生命韌性。

教育局表示，《擁夢飛翔20》記錄學生面對家庭變故、身體挑戰與學習困難時的努力與突破，讓社會看見生命的韌性，以及陪伴與支持的力量，書中6名學生以不同方式詮釋「不放棄」的精神。

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陳芝甯因先天性青光眼，在國小5年級時失明，但她沒有因此沮喪退縮，反而更加積極迎向挑戰，主動嘗試各項學習，她總是帶著陽光般的笑容，以開朗的性格感染身邊的人，展現堅定的勇氣與毅力。陳芝甯在音樂領域持續耕耘，以悠揚的小提琴聲與動人歌聲詮釋生命，讓人看見光芒不僅來自眼睛，更能從心中閃耀。

另外，蘆洲國中林妍希去年獲總統教育獎，自幼與弟弟由父親及祖父母照顧成長，面對家庭變故仍主動分擔家務、照顧家人，在課業與生活中展現責任感與韌性；國光國小吳宥箴雙耳配戴人工電子耳，面對先天聽力挑戰，仍在學業、繪畫與體育表現亮眼，曾獲教育部奮發向上優秀學生獎與總統教育獎；康橋高中方宗涵在聽力逐步退化下，仍投入藝術創作與戶外挑戰，曾參與日月潭國際萬人泳渡，並在全國美展書法組初賽獲第3名。

福營國中方皇繹為高功能自閉症學生，雖在人際互動上較為內向，但在數學領域展現專長，代表台灣參加2024青少年數學國際城市邀請賽，獲個人賽銀牌、隊際賽亞軍及團體賽冠軍；林口國中林璟埕罹患罕見疾病Menkes氏症候群，在家人與師長支持下積極參與游泳與馬術活動，並在全國身心障礙者游泳錦標賽25公尺浮板打水式獲得第3名，以行動展現勇氣與堅持。

教育局長張明文表示，《擁夢飛翔20》不只是一本文字紀錄，更是一堂最真實的生命教育課，每個孩子都有不同的起點與挑戰，只要有人願意陪伴、願意接住，就能在一次次跨越中找到方向並建立自信。

林口國中林璟埕罹患罕見疾病Menkes氏症候群，在家人與師長支持下，積極參與游泳與馬術活動。（記者羅國嘉攝）

《擁夢飛翔20》記錄6位學生面對家庭變故、身體挑戰與學習困難時的努力與突破，讓社會看見生命的韌性，以及陪伴與支持的力量。（記者羅國嘉攝）

國光國小吳宥箴雙耳配戴人工電子耳，面對先天聽力挑戰，仍在學業、繪畫與體育表現亮眼。（記者羅國嘉攝）

蘆洲國中林妍希去年獲總統教育獎，面對家庭變故仍主動分擔家務、照顧家人，在課業與生活中展現責任感與韌性。（記者羅國嘉攝）

《擁夢飛翔20》記錄6位學生面對家庭變故、身體挑戰與學習困難時的努力與突破，讓社會看見生命的韌性，以及陪伴與支持的力量。（記者羅國嘉攝）

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