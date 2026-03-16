信仰中心相挺 台南仁德二行里活動中心順利動土

市長黃偉哲與各界貴賓聯手，為仁德二行里活動中心新建工程動土。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德的二行里一直都沒有提供民眾辦理集會的完善空間，當地知名信仰中心「清王宮」相挺，無償提供土地，市府投入近4千萬元推動活動中心新建工程，今天在鄉親父老的見證下熱鬧動土，公私協力打造社區新據點。

台南市長黃偉哲主持動土典禮時，感謝清王宮的力挺，二行里活動中心可以省下購地支出，加速推動；民政局編列經費3992萬元，規劃1層樓建物，總樓地板面積612.49平方公尺，平均每坪造價21.5萬元。

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黃偉哲強調，雖然財政困窘，但任內積極推動興建活動中心，累計62座，進行耐震補強工程的也逾60座，讓民眾可以使用到更好的休閒、遊憩空間。二行里活動中心佔地185坪，大於一般活動中心150坪的標準，希望工程如期如質完成，重申不要再追加預算，盡早啟用，成為居民交流、學習與互動的重要據點，造福鄉親。

副市長姜彬煌、仁德區長許博森與地方各界出席動土典禮，座無虛席，氣氛熱烈。許博森表示，二行里活動中心採單層式規劃，設計考量全齡化需求，未來將設置民眾集會廳、休閒交流空間、公共服務據點，並辦理多元社區課程與長者關懷服務，預計明年5月落成、啟用，目前只剩後壁、新田等2里尚無個別的活動中心，正全力規劃。

仁德區二行里活動中心完工示意圖。（台南市政府提供）

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