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    首頁 > 生活

    終結無大型公園歷史！台西公所旁1公頃綠地公園啟用

    2026/03/16 12:32 記者李文德／雲林報導
    小朋友開心的在綠地公園滑梯玩樂。（記者李文德攝）

    小朋友開心的在綠地公園滑梯玩樂。（記者李文德攝）

    雲林縣台西鄉無大型綠地公園，鄉公所將行政大樓東側1公頃荒廢空地規劃綠美化工程，融入兒童遊樂設施、成人運動設備，經將近10個多月工程，今（16）日正式啟用。鄉長李文來表示，該地未來可舉辦大型活動，後續將有二期工程，設置公廁等設施，盼讓洽公民眾有友善的休憩空間。

    東側綠美化工程由李文來主持，雲林縣長張麗善、縣府城鄉發展處長林長造、台西鄉代主席林天祥、前鄉長李培元等人出席啟用典禮。

    李文來指出，台西鄉內無大型綠美化公園，盤點僅有海口、海南、光華等村落約6處小型口袋公園，因此多年來民眾不斷反映設置大型公園，加上公所新行政大樓已啟用多年，後續鄉民代表會新大樓將完工，為讓民眾有更優質的洽公環境，因此選擇利用公所東側一公頃雜草地進行綠美化工程。

    李文來表示，大型綠地公園由縣府補助300萬元，更透過縣府向中央爭取2700萬元的「產業園區開發管理基金太陽光電電價競標回饋金」打造，設置水貯集滯洪設施兼活動廣場、人行步道、綠美化景觀、停車場，並設置兒童遊戲場與成人體健設施，包含多座滑梯、攀爬網等遊具，打造適合各年齡層使用的共融式休憩空間。

    張麗善表示，盼形塑台西鄉具規模的開放空間系統，打造兼具門戶意象、休憩功能與活動舉辦的公共場域，不僅可提供居民日常散步、運動與親子活動使用，也可作為社區活動與地方慶典的重要空間

    李文來表示，此地位處「風頭水尾」，因此會加強維護管理，此外綠地公園將有二期工程，規劃設置公廁、遮蔭空間等，盼讓民眾有更優質的休憩環境。

    台西鄉公所將行政大樓東側荒地重新打造成大綠地公園，今天正式啟用。（記者李文德攝）

    台西鄉公所將行政大樓東側荒地重新打造成大綠地公園，今天正式啟用。（記者李文德攝）

    台西鄉公所將行政大樓東側荒地重新打造成大綠地公園，今天正式啟用。（記者李文德攝）

    台西鄉公所將行政大樓東側荒地重新打造成大綠地公園，今天正式啟用。（記者李文德攝）

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