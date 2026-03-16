台中農改場應用好菌 韭菜每分地增600公斤產量

應用微生物後，可穩定韭菜產量品質。（圖由台中農改場提供）

近年因極端氣候影響，我國韭菜產量與品質都受影響，農業部台中農業改良場導入可提升肥料利用率的有益微生物後，讓韭菜植株生育更健壯並翠綠，1分地每次採收可增加600公斤韭菜產量、增加4500元淨收益。

農業諺語有所謂「正月蔥、二月韭」說法，農曆2月時節正是韭菜最好吃的時候，台灣韭菜最大產區就在中部，栽培面積占全國逾6成，台中農改場副研究員藍玄錦表示，韭菜為連續採收作物，栽培期可達2到3年，每30天到45天就可以割韭菜採收，但近年夏季高溫多雨或冬天時寒暖交替，而韭菜若遇高溫高濕或者連續低溫等情況，就容易導致整棵植株死亡或者品質降低，導致農民收益受影響。

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藍玄錦表示，為穩定韭菜品質與產量，該場透過具溶磷、溶鉀及提升肥料利用效率的液化澱粉芽孢桿菌Tcb45，並搭配可增加根數的木黴菌TCT-P001，2種微生物有益菌都稀釋200倍後，只要夏天溫度高於35度以及每月降雨日超過20天時，每週澆灌1次、連續4週，就可以讓韭菜產量提升並且植株生育健壯。

藍玄錦表示，透過該韭菜微生物管理套組應用後，1分地每次採收可增加600公斤的韭菜產量，以常年平均價格估算，粗收益增加約1萬8000元，扣除微生物製劑7500元與人力成本6000元，每分地每次可增加4500元淨收益，直接增加農民收入，也可穩定產銷。

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