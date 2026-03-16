每年18萬人因乳癌就醫 健保挹注4000萬力拼照護升級

衛福部與健保署宣布啟動乳癌照護品質提升方案。（記者侯家瑜攝）

台灣乳癌防治邁入新階段。根據健保署統計，每年因乳癌就醫約18萬人，相關醫療支出逾212.28億點，其中藥費約98.8億點。為提升治療品質與資源運用效率，衛福部、健保署與台灣乳房醫學會今（16日）宣布啟動「乳癌照護品質提升方案（P4P）」，透過價值導向給付與品質監測機制，打造「病友、醫院、健保」三贏的癌症照護體系。

乳癌不僅是台灣女性最常見的癌症，每年新增病例也接近1.8萬人，因此如何提升醫療品質並有效運用健保資源受到關注。衛福部長石崇良表示，乳癌第一期5年存活率高達99%，但若延誤至第四期，存活率將降至40%。目前台灣初診即為第四期的患者仍約7.6%，顯示早期篩檢與即時治療的重要性，因此需要國家級政策介入。

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此次推動的P4P方案，將醫療給付從傳統「論量計酬」轉向「論質計酬」，鼓勵醫療院所提升治療品質與照護成果，而非單純增加看診量。未來只要加入P4P計畫的醫院，都必須接受標準化照護品質監測，「讓病友無論在哪間醫院就醫，都能獲得一致且高品質的治療。」

石崇良指出，新制度也呼應世界衛生組織（WHO）乳癌倡議的三大核心策略，包括早期發現、及時治療與專科整合照護。例如希望60%以上乳癌患者能在第1或第2期被診斷，並將診斷到開始治療的時間控制在60天內，同時透過多專科團隊合作，整合手術、化療、放療與免疫治療。

健保署長陳亮妤進一步說明，P4P收案對象包含所有新診斷或首次復發的乳癌個案，不分期別與男女。只要醫院每年新診斷乳癌個案達20人以上，並成立乳癌多專科團隊，就可申請加入計畫。健保也將挹注約4000萬元經費，鼓勵醫院參與並提供連續性照護服務。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，新方案設計20項品質指標，涵蓋影像檢查、病理診斷、手術治療、標靶藥物與放射治療等環節，並由癌症個管師協助串聯不同專科團隊，確保病人從診斷到治療都能獲得完整照護。

健保署乳癌專家小組召集人黃俊升指出，近年健保已逐步納入多項乳癌精準治療藥物，例如雙標靶治療與CDK4/6抑制劑，使台灣乳癌治療逐步與國際指引接軌。透過P4P制度與品質監測，可確保不同亞型的乳癌患者都能接受最適合的治療。

石崇良也表示，未來癌症醫療給付將逐步從傳統「論量計酬」轉型為多元支付制度，包括論次、論病率與論質計酬，希望透過支付制度改革提升治療品質並降低癌症死亡率。不過他也提到，由於年度總預算尚未通過，目前相關計畫將先在既有預算下推動。

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