澎湖國寶潘氏澎湖鱷 澎湖機場展出迎賓

潘氏澎湖鱷本尊在澎湖化石館展出，五月份將開館。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府文化局即日起，在澎湖機場入境大廳展出潘氏澎湖鱷化石複製品，邀請旅客穿越時光，認識這位來自1500萬年前的神秘來客，展期至明年3月9日，真品則在澎湖化石館，有興趣遊客可前往參觀，一睹本尊廬山真面目。

潘氏澎湖鱷化石於2006年在澎湖西嶼海岸低潮線附近的砂岩層發現的，屬於罕見的「原地埋藏」化石，骨骼保存相當完整，並具有清楚的地層背景。經國立自然科學博物館歷時3年修復與研究，於2009年正式發表，成為台灣古生物學的重要突破，也讓澎湖躍登國際考古重鎮。

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這具鱷魚化石埋藏於中新世時期的「漁翁島層」，推算生活年代距今約1500萬至1700萬年前，是台灣目前發現最古老的脊椎動物化石之一，遠早於澎湖水道出土的動物群。潘氏澎湖鱷不僅幫助民眾了解1500萬年前的地質與生態，也串起了科學與想像的橋樑，讓民眾從1塊塊骨頭出發，看到遠古的生物與環境的樣貌，是澎湖重要的自然文化資產。

澎湖縣政府文化局指出，透過在交通門戶展示複製品，期望讓旅客在抵達澎湖的第一刻，即能感受島嶼跨越千萬年的自然歷史，並提升對自然文化資產保存與科學教育的重視。原件目前典藏於澎湖化石館，館內2樓展廳目前關閉整修中，預計於5月重新開放，屆時民眾可前往欣賞珍貴化石標本，還有許多澎湖水道出水化石，值得花時間一遊。

潘氏澎湖鱷復刻版，即日起在澎湖機場展出迎賓。（澎湖縣政府文化局提供）

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