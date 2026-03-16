台東長青大學招生博覽會 逾120班課程陪長者學習

台東長青大學今天招生博覽會，讓老人家了解各項課程。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府今天在縣立體育館舉辦長青大學招生博覽會，透過課程展示、互動體驗及現場諮詢服務，介紹升級後的長青大學2.0學習資源，並推出新生入會禮、課程報名禮及會員闖關禮三重好禮，鼓勵舊生回娘家，也邀請縣內長者走出家門、培養興趣、持續學習，開啟充實精彩的樂齡生活。

今年長青大學擴大選課的方式，全面升級為2.0版本，帶來嶄新的學習模式，除強化師資陣容外，也擴展課程內容，涵蓋語言學習、健康養生、舞蹈運動、音樂素養、手工藝創作及資訊科技應用等6大領域，合計超過120班課程，讓長者在學習中培養興趣與第二專長，持續參與社會並展現自我價值。

請繼續往下閱讀...

社會處長陳淑蘭指出，今年長青大學有創新方式，採每兩個月更新課程機制，讓長者可依興趣彈性選課、持續接觸新知。今年也首度導入補助點數制度，凡設籍台東縣且年滿65歲以上長者加入報名系統後，每月可獲得400點補助，每堂課扣除50點，每月最多可報名2門課程，透過補助機制降低學習負擔，鼓勵長者安心參與、持續學習。

活動現場安排長青大學學員帶來薩克斯風、社交舞、日本民歌舞蹈、非洲鼓、陶笛演奏及皮拉提斯等成果表演，展現多元課程學習成果，為活動注入滿滿活力，並設置手作體驗專區及課程展示與諮詢12組動態展演展示服務攤位，讓長者親身參與並了解各項課程內容。為結合健康與生活服務，邀請驗光師為長者提供視力檢查及免費配戴老花眼鏡服務，社會處志工組成的「爺奶咖啡車」則現場製作咖啡與鬆餅，免費提供民眾享用，吸引不少長者排隊品嚐與交流互動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法