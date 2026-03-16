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    首頁 > 生活

    台中東勢交通分隊搬新家 可望大幅提升效能

    2026/03/16 11:48 記者歐素美／台中報導
    台中市東勢警分局東勢交通分隊搬新家了！（民眾提供）

    台中市東勢警分局東勢交通分隊搬新家了！（民眾提供）

    台中市東勢警分局交通警察大隊東勢交通分隊搬新家了！今天搬遷至東勢警分局警備隊（台中市東勢區第六橫街103巷1號）。

    東勢警分局長蘇玉坪今天主持啟用典禮，特別邀請警察局交通警察大隊大隊長、山城三區區長、民意代表及四大民力中隊長等各界貴賓到場，共同見證山城交通服務邁向新篇章。

    蘇玉坪表示，數據分析顯示東勢區事故量高居全轄首位（約占50%），是交通防制的重中之重。原駐地位於石岡區，距離東勢區核心事故熱點需6分鐘車程；今日遷入分局現址後，與熱點距離縮短至僅0.7公里，這項調整不僅能縮短民眾等待時間，更能第一時間疏導交通，大幅提升處置效能。

    蘇玉坪強調，交通分隊與警備隊合署辦公後，有利於即時調度人力，確保突發狀況能迅速應變，原駐地梅子戰訓場因地理位置偏遠，對於民眾洽公造成不便。新駐地位處東勢核心區域，地理位置居中，內部重新規劃專屬受理民眾報案區及現代化辦公空間，並結合分局行政資源提供一站式服務，不僅顯著改善同仁的工作品質，也讓市民能享有更具識別度且舒適的洽公環境。

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