台中大肚山再悶燒 2天75件雜草火警、空汙濃度飆高

大肚山區連日發生雜草火警。（讀者提供）

3月14、15日（假日兩天）期間，台中市消防局受理雜草（含廢棄物、墓地）火警75件，其中公墓火警就有10件，民眾稱「大肚山是不是又悶燒了？味道好濃啊 」，環保局也測出PM2.5空汙濃度受火災影響上升，中午出現最高值。

台中市大肚山區發生連日火警，烈焰沿山坡狂燒宛如「火龍」，濃煙直竄國道3號導致用路人視線模糊，網友不滿點名台中市長盧秀燕出訪美國，酸稱「沒事，市長去美國玩回來燒完就熄了」，而環保局也測出民眾掃墓導致野火，導致大肚、龍井等區PM2.5濃度受到火災影響上升。

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台中市環保局長吳盛忠說，清水區微型感測器測值，14、15日中午12點出現最高值，目前濃度已下降至30μg/m3以下，即黃色燈號，表示空氣品質普通，台中市區PM2.5於同日下午1點出現最高值150μg/m3，目前濃度已下降至40μg/m3以下。

大肚山區橫跨龍井、大肚、西屯等行政區，監督施政聯盟執行長許心欣說，大肚山火燒山從以前就一直存在，野火空污，民眾從視覺是嗅覺都很容易察覺，但造成空污卻不容易反應在官方空品測站或是微型感測器上。

大肚山火警悶燒造成空污。（讀者提供）

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