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    首頁 > 生活

    員林八堡一圳黃花風鈴木花季報銷 這2主因影響大

    2026/03/16 12:02 記者顏宏駿／彰化報導
    圖左是今年的花況，圖右是去年的花況。（記者顏宏駿攝）

    圖左是今年的花況，圖右是去年的花況。（記者顏宏駿攝）

    員林八堡一圳黃花風鈴木花季今年確定「報銷」，主要原因係去年夏季颱風侵襲和7月的連續豪雨，影響樹勢和開花。日前農業部農田水利署彰化管理處委請樹木專家前來會勘，發現該處黃花金鈴木種在人行道「樹穴」，嚴重影響生長，也是不開花的主因。

    受邀到現場的1名樹木專家說，黃花風鈴木是非常容易種植的樹木，會發生沿岸200多棵花開量銳減的情況，相當罕見。颱風和連續豪大雨是主因，但當地黃花風鈴木種植環境差也是原因之一。

    他說，該處的樹株都是挖樹穴種植，這種方式樹木地面透氣空間小，容易生病。最好的方法就是打造路樹的「綠帶」種植，有綠帶就有足夠的透氣空間，樹木可正常生長，抵抗天災。

    他表示，今年各地的黃花風鈴木的花況都不如往年，「這是全面性」，但員林八堡一圳幾乎「全軍覆滅」，很可惜，因為種植環境差、不敵颱風和豪雨，他建議管理單位今年加強樹株管理，明年仍有機會恢復往年盛況。

    員林八堡一圳的黃花風鈴木採樹容種植，嚴重影響其生長。（記者顏宏駿攝）

    員林八堡一圳的黃花風鈴木採樹容種植，嚴重影響其生長。（記者顏宏駿攝）

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