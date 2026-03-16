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    首頁 > 生活

    視障者尹仲平創業助身障者 捐血逾1200次獲總統表揚

    2026/03/16 12:04 記者蔡文居／台南報導
    尹仲平利用所學建立網路銷售平台，自助助人，並持續擔任捐血志工。（尹仲平提供）

    尹仲平利用所學建立網路銷售平台，自助助人，並持續擔任捐血志工。（尹仲平提供）

    台南市佑明視障協進會副理長尹仲平，先天嚴重弱視，屬於重度視障者，自高中時期便開始參與捐血行動，30多年來累計捐血超過1200次，創業有成後，除了捐血外，也固定提撥3％銷售款捐助弱勢團體，並輔導身障朋友自立，讓許多人深受感動，甚至還曾獲前總統陳水扁召見表揚。

    現年53歲的尹仲平笑說，高中就讀台南高商，當時為了4小時榮譽假，第一次去捐血，之後樂此不疲，一直到疫情期間才中斷長達30多年的捐血，但持續擔任捐血志工至今。

    大學考上台中科技大學資訊管理系，利用自己所學，以及僅存的微弱視力，吃力學習網路拍賣，後來自行創業，建立網路銷售平台「希望之窗看見好市集」。他表示，除了自己經營商品銷售，也免費提供身障朋友上架商品，輔導透過網路創業，降低創業成本，讓行動不便或難以外出工作的身障者，也能在家透過網路謀生，提升自立能力。

    尹仲平長期關心身障者權益議題，關注視障者外出安全與導盲設施等公共議題，希望改善公共環境，讓視障朋友外出更加安全便利。多年來，在捐血與公益服務上的付出逐漸被社會看見，曾獲選台南市身障勞工楷模及好人好事代表，2024年更獲頒傑出身心障礙人士獎，表彰他長年投入公益與社會服務的貢獻。

    對尹仲平而言，捐血不只是一次次的善行，更是一份持續付出的責任，希望透過自己的故事，鼓勵更多人加入捐血行列，讓善意不斷傳遞，為社會帶來更多溫暖與希望。

    尹仲平30多年來累計捐血超過1200次，曾獲前總統陳水扁召見表揚。（尹仲平提供）

    尹仲平30多年來累計捐血超過1200次，曾獲前總統陳水扁召見表揚。（尹仲平提供）

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